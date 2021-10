Gobernador y parlamentarios concuerdan en solución integral para conflicto en la zona sur

El gobernador Regional del Biobío, Rodrigo Díaz, sostuvo una reunión con parlamentarios de la zona, con el propósito de dialogar y compartir opiniones respecto al Estado de Excepción, decretado por el Presidente Sebastián Piñera en la zona sur, así como para abordar el Presupuesto 2022 y el segundo aniversario del denominado “estallido social”.

A la cita concurrieron los diputados Sergio Bobadilla (UDI), Félix González (PEV), Manuel Monsalve (PS), Joanna Pérez (DC), Leonidas Romero (RN), Gastón Saavedra (PS) y Jaime Tohá (PS), lo cual fue valorado por la autoridad regional.

“Estuvimos conversando sobre cómo se ha estado relacionando la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile con el Gobierno en materia, primero, de la Ley Corta de transferencia de competencias, y también sobre presupuesto. Al respecto, le hicimos entrega de las propuestas de glosa que los gobernadores regionales hemos planteado, donde lo que acordemos también podrá ser enriquecido en la discusión parlamentaria”, comentó Díaz.

Estado de Excepción

Díaz, al ser consultado por informes del control operativo de las Fuerzas Armadas en las citadas provincias tras el decreto presidencial de Estado de Excepción de Emergencia, dijo no tener dichos antecedentes. “Lo que realmente me preocupa y ocupa, francamente, es buscar puntos comunes entre las distintas personas que vivimos en la región, porque todos queremos que la gente viva más tranquila y que las reivindicaciones del pueblo mapuche puedan ser recogidas. Esto requiere una coordinación y para que las cosas ocurran, que sean éstas sean articuladas y es lo que estoy intentando hacer con distintas visiones y grupos de interés con un sólo objetivo, que resolvamos los problemas y no los sigamos dilatando”, explicó.

“Es un problema de nosotros, de quienes vivimos en la Región del Biobío y por lo tanto, en eso voy a continuar. He conversado hoy con parlamentarios; hace unos días, con constituyentes, alcaldes, consejeros regionales y seguiré con rectores, colegios profesionales, sindicatos de trabajadores, porque tengo la impresión que la sabiduría de nuestra gente es mayor que las políticas sociales que se toman centralmente”, criticó.

La diputada Joanna Pérez, en tanto, dijo que “esta facultad del Presidente de la República no puede ser algo aislado, sino que incluir, y lo pedimos desde el inicio, un diálogo articulado respetando los actores locales, desde el gobernador, los alcaldes, consejo de loncos, mapuches y no mapuches y los gremios. Creo que eso no está y hoy el Gobierno está en deuda, porque esto no se trata de restablecer el orden público, llevando con mucha pirotecnia a militares a la zona y tratando de señalar que la violencia se va a terminar, porque seguimos teniendo hechos, no sólo en la provincia sino que en la macrozona sur”.

Por su parte, el diputado Gastón Saavedra también rechazó la decisión adoptada desde La Moneda. “Creo que el Presidente escoge el peor camino para poder enfrentar una situación que es histórica y que no es solamente en un ámbito, donde él lo sitúa en el enfrentamiento y en la violencia. La ciudadanía de Arauco y del Wallmapu está esperando otra cosa, en definitiva, un camino de entendimiento, paz, tranquilidad y de gradualidad en la aplicación de las medidas que tienen que ver con el bienestar y el progreso, porque eso sigue sin resolverse. Yo les aseguro que este Estado de Excepción no va a resolver, además, el problema de los grupos que se expresan violentamente en la zona, porque no hay condiciones. La acción del Presidente creo que es temeraria y más bien obedece a un plan político, porque esto va a ser discutido, seguramente, día antes de que se efectúe la elección presidencial y parlamentarias”.

A dos años del 18-O

Respecto al segundo aniversario del estallido social, el gobernador reconoció que “me alegra mucho que la crisis institucional que ha vivido nuestro país, se esté encaminando a una resolución, también, institucional. Soy de las personas que valora la Convención Constituyente, que cree que la soberanía se ha volcado en un grupo de personas que van a discutir y proponer una nueva Constitución que, en sí mismo, es un hecho muy positivo. De toda la efervescencia y frustración, que se vio plasmada hace dos años, Chile ha logrado encaminarla y soy de aquellos que hará todo lo posible por apoyar la libre deliberación de los constituyentes, para ofrecer una solución institucional a nuestro país”.