Karla Rubilar responde a las criticas: “Nunca he obligado a ningún funcionario a hacer algo indebido”

Este viernes la ministra del Desarrollo Social, Karla Rubilar, se refirió a las acusaciones en su contra por parte de funcionarios de su propia cartera, los que aseguran que la autoridad realizó gestiones dentro de la institución para favorecer la candidatura a diputado de su pololo, Chirstián Pino.

En ese sentido, Rubilar se refirió a la polémica en declaraciones al diario La Segunda, asegurando que “siempre he dado la cara en momentos difíciles, y esta no será la excepción”.

“Me duele mucho y no entiendo qué pudo haber motivado a uno de los periodistas que se desempeña en el Ministerio, y que además es parte de mi círculo de extrema confianza, falte a la verdad de esta forma, acusándome gratuitamente de algo tan grave”, señaló la ministra en su descargo.

Posteriormente afirmó que “no he destinado ni un solo peso del Estado ni recursos públicos para una campaña política ni a nada que no corresponda y nunca he obligado a ningún funcionario a hacer algo indebido”.

En la misma línea dice tener “la tranquilidad de que, a pesar de que el canal tuvo en el corazón de mi equipo a una fuente directa, que les entregó información durante meses, lo único que pudieron encontrar fueron unos pocos mensajes de Whatsapp de un grupo privado, pues no existen los grupos institucionales, y aceptando ayuda de voluntarios que se ofrecieron personalmente, sin necesidad de pedírselos”.

“Espero en Dios, que todo lo ve y en el que creo, que todo esto se aclare, y pronto. La gente que me conoce sabe que estas acusaciones no son ciertas. Quiero que todo Chile sepa que puedo mirar a mis hijos a los ojos, porque su madre no ha hecho nada malo y que he trabajado por Chile con todo el corazón, incluso postergándolos a ellos. Porque digo la verdad, les pido que me crean”, cerró.