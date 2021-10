Cristián Monckeberg y hechos de violencia en aniversario del 18-O: “No dan ni ganas de hablar del proceso constituyente cuando uno ve lo que ocurrió”

El convencional Cristián Monckeberg (RN) dijo en entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura que la violencia ocurrida durante el segundo aniversario del 18 de octubre empaña el inicio de la discusión de fondo de la Convención Constitucional.

Sobre lo ocurrido este lunes, el exministro dijo que “de conmemoración poco tiene, un verdadero desastre, porque detrás de lo que se vio ayer evidentemente no veo un ánimo de proyectar un nuevo país o el esfuerzo que pueden estar haciendo mucho porque tengamos una nueva Constitución, y que eso canalice de alguna manera todo lo que ocurrió hace dos años atrás”.

“A esto se le suma mucha complicidad de quienes toman decisiones, de quienes tienen micrófono y hablan. Es evidente que cuando hay un doble estándar, cuando no se justifica la violencia, cuando no se es claro porque se vienen las elecciones y un largo etcétera, hay un cierto grado de impunidad. Y aquí bastante, porque muchos sacan la cuenta y dicen ‘aquí no va a pasar nada, no me van a pillar y si me pillan tengo algunos que están pidiendo indulto"”. Entonces, se hace difícil así”, criticó.

En ese sentido, se sumó a las palabras del subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, quien responsabilizó a Gabriel Boric y Yasna Provoste por la violencia. “Si no hay complicidad, al menos le hacen un guiño. Ellos también tienen que hacerse cargo, porque son señales bastante errática, equívocas las que uno ve con esas iniciativas que se impulsan”, dijo.

Agregó que “yo lo que echo de menos es que se condene lo que ocurrió, y que sea claro con lo que ocurrió. No solamente un simple tuiter, porque un tuiter es como para cumplir, ‘ya, sí, condené la violencia’. Pero hay que ser bastante más drástica y claro”.

Frente a al escenario de que estos hechos le conviene a los candidato de derecha, Monckeberg respondió que “es una lectura bien reduccionista, media patética. A quién le puede convenir que se destruyan las cosas, que se destruya el país, que anden todos muertos de susto, atemorizados, en fin… a nadie. El punto no es ese, es cómo quienes tienen micrófono, tienen posición de autoridad, quienes pueden ser presidente o presidenta de Chile reaccionando frente a una situación como esta. Y eso es lo que uno echa de menos. Claridad en esta materia, porque a lo mejor uno de ellos puede ser el próximo 18 de octubre. ¿Va hacer un tuiter condenando simplemente? Esa no es la actitud de un presidente o presidenta de la República, o de alguien que aspira a serlo”

Consultado por cuánto empañó la jornada de ayer a la Convención, contestó que “no dan ni ganas de hablar del proceso constituyente cuando uno ve lo que ocurrió. Claro que influye, lo empaña, va a marcar la agenda de varios días, en fin. Saldrán alguno criticando a Carabineros o que no tuvo la suficiente presencia. ¿Qué presencia va a tener con el caos que había? Es imposible controlar algo así. Se hace lo que se puede, finalmente. Empaña y enreda el inicio de un proceso, porque ahora empezaba el proceso en cuanto a la discusión de los contenidos”.

