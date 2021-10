Subsecretario Galli responsabiliza a Yasna Provoste y Gabriel Boric por violencia durante aniversario del 18-O

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, responsabilizó a los candidatos presidenciales Gabriel Boric y Yasna Provoste por los hechos delictuales ocurridos en el segundo aniversario del 18 de octubre. Junto a ellos, también apuntó a una diputada y un convencional.

Galli comenzó el balance diciendo que esta fue “una jornada dolorosa, porque este nivel de violencia no es tolerable en una sociedad democrática”.

“Pero más allá de los autores materiales de los delitos, ¿quiénes con los responsables finales de esta violencia? Bueno, yo creo que los responsables de esta violencia son quienes instalaron en nuestro país una sensación de impunidad, que cometer delitos violentos no eran condenables en Chile. Los que hicieron un llamado a quemarlo todo, como la presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez; quienes presentaron un proyecto de ley para indultar a quienes destruyeron y quemaron, como Yasna Provoste; quienes van a visitar a la cárcel a un imputado en prisión preventiva por lanzar bombas molotov, como el candidato del Partido Comunista y el Frente Amplio, Gabriel Boric“, criticó Galli.

Y prosiguió: “O Fernando Atria, que le atribuye la maternidad de la constituyente a la violencia. Lo son también, con sus duros juicios en contra de Carabineros, pero sus palabras justificatorias para los violentistas. Se acerca preocupantemente esas palabras a la tesis anarquistas que le atributen a la no violencia una forma de opresión del Estado. No señores, la violencia se condena siempre, no cuando estamos a una semana de una elección. Siempre se condena la violencia”.

“Así que terminen con la impunidad, póngale fin a ese proyecto de indulto. Si no, van a ser cómplices de la violencia, van a serlos impulsores de la impunidad. De una vez por todas, póngale hechos a sus palabras. Dejen de redactar tuits en la noche de la violencia y hagan lo que tienen que hacer, y con los hechos condénenla y rechácenla”, terminó diciendo la autoridad.