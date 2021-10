Daniel Jadue pide la renuncia a subsecretario Galli: lo acusa de intervencionismo político e imputar delitos sin prueba

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, solicitó que el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, renuncie a su cargo luego de sus declaraciones contra los candidatos presidencial Gabriel Boric y Yasna Provoste, a quienes responsabilizó por la violencia durante el segundo aniversario del 18 de octubre.

A través de su cuenta de Twitter, el militante del PC expresó que los “dichos de Juan Francisco Galli, no solo son un claro intervencionismo político, además son gravísimos, pues imputa delitos sin ninguna prueba”.

Y agrego que “peor aún, no asume responsabilidad de administrar las policías. Este funcionario no puede seguir en su cargo! #RenunciaGalli”.

Los dichos de Galli también fueron respondidos ayer por los candidatos. Boric dijo “dejen de utilizar al gobierno para hacer campaña electoral por sus candidatos”, mientras que Provoste señaló que el subsecretario “inventa una mala excusa para salvar a sus presidenciables”.

