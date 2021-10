Carabineros llamó a “Bienvenidos” para desmentir a senador Ossandón: “No se ha impartido instrucción de no actuar”

La 20° comisaría de Carabineros de Puente Alto fue atacada la tarde del lunes, en medio de las protestas por el segundo aniversario del estallido social. Los antisociales lanzaron elementos contundentes al recinto policial ubicado en las calles Balmaceda y José Manuel Irarrázabal.

Ante esto, el senador Manuel José Ossandón declaró que Carabineros estaban escondidos en la mencionada comisaría, “porque tienen la orden de no hacer nada“.

Debido a esto, en el matinal de Canal 13, “Bienvenidos”, aclaró sus dichos sobre la institución policial. En el mencionado programa dijo que “no iba a revelar la fuente” de cómo supo de esta orden. Posteriormente, señaló que los Carabineros no salieron repeler el ataque en la comisaría porque “no pueden disparar“.

“Carabineros no impartió y no ha impartido ninguna instrucción de no actuar“

Sobre estas palabras del legislador, la comandante Andrea Rebolledo, jefa del Departamento de Comunicaciones Sociales de Carabineros, llamó al matinal de la estación privada para aclarar que la institución policial, “no ha impartido ninguna instrucción de no actuar a su personal, ni tampoco ha recibido de ningún estamento instrucciones de no hacerlo“.

“Carabineros desplegó, a nivel nacional, más de 20 mil funcionarios policiales para resguardar los incidentes que ocurrieron el 18 de octubre. Privilegiamos la integridad de las personas y de nuestros propios carabineros. Hubo 450 detenidos a nivel nacional y tenemos 45 carabineros lesionados. Si eso no es actuar, no sé de qué más podríamos hablar“, continuó la comandante Rebolledo, remarcando que “Carabineros no impartió y no ha impartido ninguna instrucción de no actuar“.

“Yo creo que aquí se utilizan mal los conceptos, decir que los carabineros estaban sitiados en la comisaría. Lo que estaban haciendo los carabineros que son territoriales de orden y seguridad, estaban para prevenir. Estaban resguardando el cuartel, porque ahí existe documentación, armamento, podría haber sido peor. Se esperó que llegara el personal actualizado de control y orden público, que están preparados para ello”, añadió.

Finalmente, mencionó que “se puede repeler el ataque, ustedes entenderá Amaro, que nosotros tenemos que privilegiar la integridad de las personas, independientemente que esas personas nos estén atacando con piedras o bombas molotov, porque después esa situación se revierte”.