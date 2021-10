Delegado presidencial de la macrozona sur dice que “muy probablemente se va renovar por otros 15 días” el Estado de Emergencia

El 13 de octubre entró en vigencia el Estado de Emergencia en cuatro provincias del la macrozona sur, por lo que esta semana se cumplieron siete días desde que las Fuerzas Armadas están colaborando con las policías en las provincias de Biobío y Arauco en la Región del Biobío y a Malleco y Cautín en la Región de La Araucanía.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el delegado presidencial de la macrozona, Pablo Urquízar, señaló que este es un problema que se arrastra hace varios años y “pensar que de un día para otro, o en 5 ó 6 días se va acabar toda la violencia de la macrozona sur, me parece precisamente no entender la magnitud ni la dimensión de la problemática cuando estamos conversando de narcotráfico, terrorismo y crimen organizado. Eso no obsta para entender y comprender la gestión y el rol que se está haciendo muy positivo por parte de las Fuerzas Armadas, de parte de las policías y también en conjunto con el gobierno”.

En ese sentido, detalló que “hay una serie de puntos estratégicos que se están desarrollando, con controles mixtos, con patrullajes dinámicos, con una estrategia disuasiva, helicópteros, aviones, fiscalizaciones marítima se están desplegando, drones y una serie de operativos militares -que ya llevan más de 300, en colaboración con las policías desde el Estado de Excepción- y eso, evidentemente, ha producido una reducción en los hechos de violencia en comparación, a lo único que podemos comparar, a los siete días anteriores”.

“Todavía no tenemos una muestra más significativa y nosotros esperamos que esto siga avanzando y lo haga a través de las estrategias disuasivas y la presencia y percepción de seguridad de las personas que viven a diario el temor en la macrozona sur”, agregó.

Urquízar apuntó que dentro de todo también hay un problema político. “Hay una parte de la clase política que tiende a relativizar ese terrorismo, narcotráfico, crimen organizad. Vimos hace unos meses cómo la propia Convención Constituyente lo que señaló es que en las cárceles de la macrozona sur, que hoy día hay 80 personas que están en virtud de la violencia, son personas que están en la cárceles por su forma de pensar, cuando en realidad cuando uno visitas la cárceles uno ve los antecedentes penales lo, lo que ahí hay es homicidio, narcotráfico, terrorismo, violencia y una serie de hechos extremadamente graves”.

“La relativización evidentemente afecta todo lo que dice relación con la operatividad en materia policial, y eso me parece que la clase política está absolutamente al debe. Y eso también lo vemos en las mismas leyes, hoy hay 9 leyes que forman parte de la agenda legislativa de la macrozona sur que están en el Congreso y están, en promedio, hace más de 700 días y todavía no vemos ninguna ley que salga a la luz y extremadamente necesario”, añadió.

Las señales equívocas del Estado “también son un problema”, dijo. “Cuando nosotros tenemos un Poder Judicial que frente a un hecho tan grave como el narcotráfico con Jorge Huenchullán, fue detenido por parte de las policías en colaboración con el gobierno y el Ministerio Público, y a las hora lo deja libre, y a los días después pide su prisión preventiva pero está prófugo en Temucuicui, la verdad es que es contradictorio”.

Consultado por si se contempla prorrogar los primero 15 días del Estado de Emergencia en la zona, por otros 15, como se anunció en primera instancia, el delegado señaló que “evidentemente, 15 días es muy poco, nosotros al cabo de los 15 días, el 27 de octubre, evidentemente es una decisión del Presidente, pero muy probablemente se va renovar por otros 15 días, y después necesariamente se tiene que ir al Congreso Nacional”.

“Nosotros esperamos que el Estado en su conjunto estén a la altura que necesitan las personas y se otorguen todas las facilidades y herramientas legales y constitucionales para actuar eficazmente contra el terrorismo, narcotráfico y crimen organizado en la macrozona sur”, finalizó.