Gabriel Boric recibe crítica de Cofundador de NotCo: “No manejar las cifras del problema que uno esta proponiendo resolver es fatal”

El candidato presidencial, Gabriel Boric, fue invitado al programa ‘Mentiras Verdades‘ de La Red y en el espacio televisivo tuvo palabras para referirse a su propuesta tributaria.

“No hay desarrollo, ni crecimiento posible si es que no es en una sociedad cohesionada, eso ya lo hemos visto en los últimos años. Lo peor que podemos hacer es seguir como estamos“, dijo el representante de Apruebo Dignidad.

Posteriormente, agregó que “estamos hablando del 1% más rico, ingresos sobre 1.000 UF (Unidades de Fomento) en el cao de las empresas, pero es un sector muy minoritario, pero es un sector muy minoritario de la población“. Luego, se retractó debido a que el conductor del programa, Eduardo Fuente, consideró que esa cifra no es tanto pa las empresas. “No, mil UF…uy, no tengo la cifra exacta en estos momentos, pero pido por favor…“.

Debido a esto, el cofundador y CEO de NotCo, Matías Muchnick, criticó al aspirante a La Moneda a través de su cuenta de Twitter. En la red social incluyó, además, parte de la entrevista que le realizaron a Boric en el mencionado programa.

“Si Boric fuera un emprendedor haciendo un pitch de su idea a inversionistas (ni siquiera muy sofisticados) no levantaría un peso“, comienza el escrito de Muchnick.

“No manejar las cifras del problema que uno esta proponiendo resolver es fatal“, cerró.