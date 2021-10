Convencional Luis Mayol: “Mi teoría es que hay un grupo más radical que es anarquista y que ellos no quieren que esto resulte”

El convencional Luis Mayol (RN), parte del colectivo Vamos Chile en la Convención Constitucional, dice que “nos tienen acorralados desde el día uno” en la instancia, por ser minoría. Esto nuevamente se reflejó luego de la elección de coordinadores para las comisiones temáticas, en la que no obtuvieron ni un puesto.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el exintedente de La Araucanía dijo que “lo que pasa es que desde el día uno, en la inauguración, se eligió una mesa directiva absolutamente de izquierda, manejada por un sector importante”.

“Lo que ocurre es lo siguiente. Si bien es cierto en el sector más de la izquierda se han producido algunas divisiones, esas no son tan importantes porque al final terminan en gran parte de las votaciones uniéndose. Ahí hay un gran operador dentro del sector de izquierda, que es el PC, que maneja a través del señor Barraza prácticamente un 45% de la Convención. Hay otro sector de izquierda más moderado que tiene otro porcentaje importante y está el sector nuestro que es la minoría más grande, que somos 37 pero no nos da ni para tener un cuarto. Por lo tanto, somos bastante irrelevantes“, dijo.

Durante estos días, los convencionales han estado exponiendo cómo creen que debería de la nueva Carta Magna. Frente a esto, Mayol dijo que “hay posiciones muy radicales, y no son pocos, que es refundacional total. Creen que este país no existía antes de octubre del 2019. Hay otras posiciones que son ecologistas totales que parten diciendo que hay que prohibir cualquier actividad extractivista. O sea, la minería hay que prohibirla, todos los monocultivos”.

En ese sentido, manifestó que “aquí hay que dialogar, pero un dialogo generoso, desde nuestras diferentes posiciones políticas, pero mirando que tienen que haber mínimos comunes para hacer una Constitución, que la idea es que pueda regir el destino de Chile por las próximas dos generaciones y podamos vivir en armonía, en paz, y poder desarrollarnos, aunque pensemos distinto”.

Sin embargo, “tú ves que en las comisiones, que ya son temas de fondo, todas las elecciones de los coordinadores fueron manejadas y coordinadas absolutamente por la izquierda más dura”.

E insistió que “estamos en la mejor disposición para dialogar y llegar a acuerdo, pero no estamos dispuestos a dar un salto al vacío. La ciudadanía que votó por el Apruebo y después votó por nosotros por convencionales fue para hacer una Constitución y no una revolución. Es gente que quiere cambios, pero desde lo que ya se ha hecho y logrado en los últimos 30 años que hemos avanzado mucho. La gente no quiere inseguridades y un salto al vacío”.

Consultado por el análisis que indica que hay un sector de la derecha que quiere que la Convención fracase, Mayol dijo que “nosotros, los 37, estamos haciendo todo lo posible por hacer las cosas bien, por ser los aplicados del curso. Tenemos buenos asesores, presentamos buenas indicaciones, pero nos rechazan todos. Mi teoría es que hay un grupo más radical que es anarquista, La Lista del Pueblo, el PC, un sector del Frente Amplio, una serie de colectivos más pequeños, de un ecologismo extremo, que a mí me da la impresión que ellos no quieren que esto resulte, porque una Constitución fija regla que nos obligan a todos a someternos y hay un sector grande que es anarquista”.

Revisa la entrevista a continuación: