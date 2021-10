FACh cierra investigación por desaparición de Hércules C-130: “No fue posible establecer la causa del accidente”

La Fuerza Aérea de Chile (FACh) comunicó los resultados de la investigación sumaria administrativa en relación a la desaparición de la aeronave Hércules C-130 en el Mar de Drake, hecho ocurrido el 9 de diciembre del 2019.

Cabe recordar que la aeronave transportaba a 38 pasajeros, y se perdió su rastro cuando se trasladaba desde Punta Arenas hacia la Antártica.

Tras esto, la FACh envió una misiva a los familiares de las víctimas, firmada por el comandante del Comando de Personal y general de aviación, Hugo Rodríguez González, detallando las conclusiones del sumario.

Según lo indicado en la carta, no se pudo definir las causas que provocaron el accidente ni tampoco a los posibles responsables.

“Junto con saludar y cumpliendo con nuestro compromiso que dice relación con que ustedes sean los primeros en conocer antecedentes referidos al accidente de la aeronave C-130, deseo informarles el término de la Investigación Sumaria Administrativa (ISA), que fue ordenada instruir por el Comando de Combate el 10 de diciembre de 2019″, precisa el texto.

“Esta ISA tuvo como propósito determinar las causas, naturaleza, circunstancias y eventuales responsabilidades, si las hubiere, en la desaparición de la aeronave C-130 Hércules FACH N° 990. La ISA contó con diligencias y pericias operativas y logísticas, efectuadas por entidades nacionales y extranjeras, tanto civiles como militares especializadas en la materia”, complementa la carta.

En este contexto, se indica que “habiendo realizado todos los esfuerzos humanos, materiales, científicos y tecnológicos en esta inversión, no fue posible establecer la causa del accidente. Lo anterior, debido a la escasa cantidad de elementos rescatados del mar y que formaban parte de la aeronave“.

De la misma manera, aclaran que “como resultado de la investigación realizada, no se pudo determinar que el accidente haya sido producido por una operación de la tripulación de vuelo o de apoyo, por condiciones de aeronavegabilidad de la aeronave, por la carga que se trasladaba o por condiciones meteorológicas, razón por la cual, la ISA no pudo establecer responsabilidades. Asimismo, se detectaron aspectos administrativos que no dicen relación con el objeto de la investigación, los cuales fueron puestos en conocimiento de la autoridad institucional, habiéndose dispuesto las investigaciones correspondientes en las unidades respectivas”.

En esta misma línea, se lee en la misiva que “si bien es cierto, esta ISA corresponde a un proceso radicado en la Fuerza Aérea con fines administrativos, igualmente la totalidad de los antecedentes que contiene y sus conclusiones, fueron remitidos al fiscal regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, tal como ha sido el actuar de la Institución en este tipo de materias consecuentes con nuestro accionar en todo momento, con la verdad, transparencia y colaboración con la justicia“.

“Es importante destacar que la Fuerza Aérea siempre está disponible para atender sus inquietudes y apoyar sus requerimientos como ha ocurrido hasta la fecha”, complementa.

Finalmente, Hugo Rodríguez declara que “deseo hacer propia esta ocasión para reconocer con legítimo orgullo a quienes perdieron la vida en este accidente, los cuales se destacaban por su profunda vocación profesional y de servicio público para el engrandecimiento de nuestro país. Camaradas todos, aquí les recordaremos siempre”.