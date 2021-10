“Hasta que valga la pena vivir”: Convencional Alejandra Pérez dio su discurso a torso desnudo mostrando sus cicatrices

La convencional Alejandra Pérez llamó la atención este viernes por hacer su exposición de apertura del debate constitucional a torso desnudo, mostrando sus cicatrices por la doble mastectomía que se tuvo que someter por el cáncer de mamas.

“Hasta que valga la pena vivir!!”, se escribió en el cuerpo, de la misma forma en que ganó reconocimiento cuando iba a las marchas en el contexto del estallido social.

“La culpa la sentí desde el diagnóstico, culpa por poder sanar. Culpa por tener una cama, medicamento y horas de atención. Culpa por aquellas que no tienen plata por una mamografía, culpa por estar en el sistema privado de salud. ¿Por que tengo que sentir culpa si todos debiéramos tener derecho a la salud? Porque cuando hablamos del derecho a la salud se tiene que traducir al derecho a la vida”, fueron parte de las palabras que expresó la exintegrante de la Lista del Pueblo.

“Soy Alejandra Pérez Espina, sobreviviente de cáncer de mamas, dueña de casa, manifestante. Por mi mamá Roza Espina Beltrán, por aquellas que no sobrevivieron, por aquellas que vendrán no me haré la reconstrucción porque cada marca en mi pecho es un grito de alegría a la vida”, agregó.