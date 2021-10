Metro responde a Conadecus por demanda: Aseguran no son responsables de caducidad de saldos

Metro de Santiago respondió a la demanda colectiva presentada en su contra por Conadecus, quienes solicitan una indemnización total de $54 mil millones para los usuarios cuyos fondos de su Tarjeta Bip! fueron caducados y retenidos.

Por medio de un comunicado, la empresa afirma que no es responsable de la caducidad de los saldos.

“El procedimiento de suspensión y caducidad de las cuotas de transporte de la Tarjeta Bip! corresponde a una definición del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones que se encuentra publicado en la web www.tarjetabip.cl”, aseguran.

Por otra parte, explican: “Metro solo está a cargo de realizar la administración de la Tarjeta Bip!, por lo que no

define sus reglas de funcionamiento. Del mismo modo, no es dueño de los fondos de la Bip! En consecuencia, los montos que corresponden a caducidad por no uso tampoco quedan en sus cuentas“.

Finalmente, señalaron que aún no son notificados sobre la demandan de Conadecus.