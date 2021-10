Mario Aguilar: “Confiamos en que todos los parlamentarios rechazarán veto del Presidente Piñera”

Ante la urgencia de contar a la brevedad con la Ley 11.780-04 que conlleva mejoras en las condiciones laborales de miles de profesoras y profesores del país, parlamentarios de oposición adelantaron la votación del veto aplicado por el Presidente Sebastián Piñera, poniéndolo en Tabla para este miércoles 27 de octubre.

Cabe recordar que el viernes pasado congresistas de todas las bancadas de oposición se reunieron con el directorio del Colegio Metropolitano de Profesoras y Profesores, encabezado por su presidente Mario Aguilar, ocasión en que les solicitaron poner a la brevedad en Tabla la votación de rechazo al veto presidencial.

Aguilar llamó a las y los profesores a lo largo de Chile, a seguir intensificando su presión sobre los parlamentarios de sus distritos, “exigiéndoles que rechacen el miserable veto de Piñera”.

“Esperamos que los parlamentarios de todas las bancadas, rechacen el veto y que la ley pueda ser cursada, es lo que corresponde, ya que la decisión de Piñera es una canallada, porque no hay ningún fundamento, ninguna explicación razonable para esta medida, esta ley no tiene costo, no implica grandes modificaciones de fondo, son todos temas puntuales para la mejora en las condiciones laborales del profesorado, en su minuto su aprobación contó con votos de todos los sectores políticos, tuvo muy pocos votos en contra. Por eso, esperamos que este veto sea rechazado”, recalcó.

Para el rechazo del veto presidencial solo se requiere de quórum simple, y basándose en la votación en su momento de la ley 11.780-04, la Cámara Baja la aprobó con 93 votos.

La ley 11.780-04 tramitada desde el 2018 y aprobada por ambas cámaras del Congreso pasando a ser Ley de la República.

Respecto a nuevas movilizaciones, Aguilar explicó que el profesorado está en alerta, que están barajando alternativas, no descartando estar presente en el Congreso en Valparaíso el día de la votación.

Agencia Uno