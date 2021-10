A lo stand-up comedy: Constituyente Núñez citó a Chayanne e interpretó una canción para “chasconear” la Convención

El convencional constituyente Nicolás Núñez llamó a desformalizar los espacios de poder, por ello decidió exponer con humor y con una canción su discurso de apertura del debate constitucional en la Convención Constitucional.

Este martes, el convencional del distrito 16 partió diciendo que “la guitarra es porque después voy a trabajar en la micro, así que no se emocionen con respecto a aquello”. De esta forma, y sacando risas en el pleno, dijo que ya estaba todo dicho por sus demás compañeros, por lo que “no me queda otra forma de empezar el discurso. Mi discurso va empezar así: ‘Si es que hay que ser torero, poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga para que sepas que te quiero”.

Con esa cita a Chayanne, Núñez expresó que “creo que es necesario a través de esta chambonada que estoy diciendo de desformalizar los espacios donde se toman las decisiones del poder. Es muy importante, porque si desformalizamos esos lugares y chasconeamos esos lugares vamos entrar los Núñes, los González, los Sánchez, los Pintos, todos esos que no estamos acostumbrados a estar en esos lugares”.

“Hay que chasconear esos lugares donde se toman las decisiones del poder. Hay que chasconear a los Jurgensen, hay que chasconear a los Marinovic, hay que chasconear a Moreno, hay que chasconear el señor Arrau, hay que chasconear al señor Atria, hay que chasconear a todos ellos… esta difícil por allá, pero se puede chasconear”, agregó en tono de broma.

Para finalizar su discurso, Núñez tomó una guitarra y cantó una canción:

“Yo soy un constituyente, elegido por la gente; yo soy un constituyente, trato de ser consecuente; yo soy un constituyente, Loncon nuestra presidente; yo soy un constituyente, Jaime Bassa está rico, está crujiente”.

“Yo soy un constituyente, peladito Atria de la suerte; yo soy un constituyente, africano descendiente; yo soy un constituyente la Tere no está demente.; yo soy un constituyente, solo un poco imprudente”.

“Yo soy un constituyente, Stingo (indistinguible) no se le entiende; yo soy un constituyente, que trabaja humildemente; yo soy un constituyente, que trabaja honradamente; yo soy un constituyente, yo no soy un delincuente; yo soy un constituyente, el delincuente es el Presidente”.

Revisa el momento: