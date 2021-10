“Me tiene bloqueada” y “No dejes que el PC expropie el Metro”: El cruce entre Kast y Hassler por la construcción de la Línea 7 de Metro

El candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, llamó a “defender el Metro” de Santiago, luego de que la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), solicitara redefinir la construcción de la Línea 7 que afectaría al Parque Forestal.

“No dejes que el Partido Comunista expropie el Metro. El Metro es un orgullo para Chile y es una vía rápida para reducir la desigualdad urbana. Defendamos el Metro!”, tuiteó el candidato, pese a que la compañía ya es estatal.

La autoridad comunal respondió. “El candidato Kast me tiene bloqueada y no le puedo responder. Parece que no va tan de frente como declara. A la opinión pública: en Santiago defendemos un pulmón verde muy importante para la ciudad y pedimos que su arbolado y acuíferos sean protegidos. ¡Sí al Metro y sí al Parque!”, replicó a través de la misma red social.

“Como Municipalidad De Santiago, con el apoyo unánime del Concejo Municipal, y en conjunto con las organizaciones barriales, hemos solicitado reconsiderar el trazado de la Línea 7 y su impacto ambiental en la afectación al Parque Forestal“, explicó Hassler.

“Es posible y necesario que el desarrollo del país vaya de la mano con el cuidado de nuestros parques, especialmente en el contexto de crisis climática que enfrentamos”, señaló.