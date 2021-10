Constituyente Squella y posible extensión del cronograma: “Proyecta una mala imagen de nosotros”

Este jueves el constituyente Agustín Squella en conversación con La Mañana Interactiva de Agricultura, se refirió discusión que protagonizará esta jornada la Convención Constitucional sobre la propuesta del cronograma que presentará la Mesa directiva.

“A mi no me parece anticipar que vamos a necesitar de los tres meses adicionales que permita la ley, ni mucho menos anticipar que pudiéramos necesitar más del plazo total que fijó la ley, que es un año”, partió diciendo el convencional.

“Lo más probable es que no nos basten seis meses más para enterar nueve, lo más probable es que requiramos en consecuencia doce meses, pero no me parece y no es bueno imaginar hoy que tampoco va ser suficiente al extensión de tres meses” añadió.

Posteriormente Squella remarcó que “proyecta una mala imagen de nosotros si empezamos desde ya, cuando estamos comenzando recién el trabajo constitucional, a imaginar si quiera que vamos a necesitar más de un año”.

“¿Cómo podría uno imaginar que si el plazo máximo que tenemos es de un año, vamos a necesitar un año más? Eso desincentiva el trabajo, va a producir,, si adherimos a una postura como esa, una lentificación del trabajo, tenemos que apurar el tranco.”, remato.

“Yo creo que la ciudadanía espera que cumplamos nuestro cometido dentro del plazo”, cerró el representante del Distrito 7.