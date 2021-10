Autoridades de la Región Metropolitana refuerzan plan de vacunatorios móviles en la zona

El delegado presidencial, Emardo Hantelmann, la jefa de salud pública Región Metropolitana, Pía Venegas, la alcaldesa, Javiera Reyes y el gobernador de le región metropolitana, Claudio Orrego, visitaron a vecina de la comuna de Lo Espejo, quien fue beneficiada con la vacuna de refuerzo gracias al plan de apoyo vacunación móvil covid 19. Esta instancia forma parte de la estrategia para acelerar la inoculación en personas rezagadas ante el rápido aumento de casos de las últimas semanas.

En esta materia, el delegado Hantelmann, indicó que “este plan es parte de las distintas estrategias que está desarrollando el Ministerio de Salud, por medio de su seremía y en conjunto con el Gobierno Regional Metropolitano, para dar solución al retraso de vacunación de la dosis de refuerzo. Además de incorporar nuevos horarios y direcciones de inoculación, lo que permitirá a la población tener su proceso completo”.

“Queremos acercar la vacuna a los sectores más prioritarios y a aquellas comunas que presentan bajas tasas de inoculación. Hay más de 350.000 personas en la RM mayores de 55 años, vacunados con su esquema completo hasta el 27 de junio, que aún no se han administrado su dosis de refuerzo”, precisó Hantelmann.

Por su parte, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, señaló: “En Santiago hay más de un millón y medio de personas que, o no se vacunó, o que tiene su esquema de vacunación incompleta. Este ya no solo es un tema de responsabilidad, es también un tema de solidaridad. El tema no es que se enfermé quien no quiso vacunarse, es que siendo asintomático puede contagiar a muchas personas que pueden eventualmente no salir de la enfermedad. Sin vacuna, el riesgo es la muerte. Con vacuna no vamos a evitar que la gente se contagia, pero vamos a mitigar los efectos de esta enfermedad que nos sigue acompañando”.

La alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, sostuvo que “sabemos que hay un aumento de demanda por vacunas en los distintos establecimientos del país y de la comuna. Por lo mismo, estamos trabajando para garantizar un proceso de inoculación más eficiente, que contempla, por ejemplo, empezar a vacunar los fines de semana, a partir del próximo 6 de noviembre. Estaremos informando oportunamente las fechas y horarios para que los vecinos y vecinas de Lo Espejo puedan planificar su tiempo con antelación”.

El Plan de vacunatorios móviles Covid -19, cuenta con 20 móviles de inoculación, cada uno de ellos incorpora recursos humanos (enfermera, Tens, apoyo logístico) y físicos (Vacunas, computadores con conexión a internet, mesas plegables, sillas plegables, toldos, lavamanos, alcohol gel, basureros). Además, de 10 móviles de distribución que ayudan al traslado de las vacunas para poder llegar a tiempo a todas las comunas que tengan un alto flujo de vacunación y también a las comunas más alejadas dentro de la región.

Los puntos de vacunación están definidos según la situación epidemiológica de la Región Metropolitana, evaluación que realiza el Departamento de Salud Pública de la Seremi de Salud semanalmente, según el avance de cada comuna y los factores adicionales como: tasa de incidencia, casos activos, positividad, entre otros que la autoridad sanitaria (Seremi Salud RM) estime conveniente.

Las personas pueden informarse sobre los nuevos horarios y direcciones del proceso de vacunación en cada comuna de la Región Metropolitana, a través de la página web y redes sociales de la seremia de salud. También la información estará disponible en los sitios web de cada municipio y la página de la Delegación Presidencial Metropolitana.