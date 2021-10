Putaendo: Diputada Marzán acusa posibles delitos en asignación de recursos a proyecto de canal

La diputada Carolina Marzán (PPD) recibió y fiscalizó una serie de denuncias acerca de irregularidades, que incluso consideran alteración y falsificación de documentos, en el proyecto “Mejoramiento Canal La Compañía”, que consiste en el entubamiento de dicho canal de Putaendo y para el cuál se destinó una bonificación de 3.247,29 UF, a través del “Concurso de Obras Civiles para las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins, para el fomento de la inversión privada en obras de riego y drenaje”.

El proyecto en mención impide la debida infiltración de las aguas que abastecen las napas subterráneas de la zona, amenazando la vida de flora y fauna nativa del sector y afectando directamente a unas 600 familias, a regantes, a la comunidad del sector de El Llano y al Valle del Aconcagua en general.

Luego de reunirse con la Junta de Vecinos de El Llano para estudiar en conjunto los antecedentes recopilados, la diputada ofició a los organismos competentes para que fiscalicen la situación, a raíz de los recursos públicos involucrados y eventuales delitos que pudiesen configurarse.

Marzán señaló que “llama profundamente la atención el hecho de que la Comisión Nacional de Riego haya adjudicado fondos públicos concursables sin la previa verificación de la veracidad de los antecedentes presentados en la postulación. Según documentación que los propios vecinos y vecinas han recopilado, el proyecto y la adjudicación de los montos, no cumplió con la ley vigente ni con las bases concursables, establecidas por la Comisión Nacional de Riego”.

La parlamentaria agregó que “es requisito acreditar la titularidad de la tierra y de los derechos de agua sobre las que se ejecutarán las obras y el señor José Manuel Carter Aspeé, quien encabezó las gestiones para postular a fondos públicos, no cuenta con derechos de ese tipo, y sólo sería arrendatario de un predio. Por ello y una serie de irregularidades más, oficié a todos los organismos competentes para que de manera urgente se fiscalice y se analice los antecedentes, además de que se estudie la posibilidad de dar la orden de deshacer las obras ejecutadas en base a sus competencias legales”.

Marzán ofició al Director General de Aguas, Oscar Cristi Marfil, al Director Regional de Aguas, Región de Valparaíso, Héctor Neira Opazo, al Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, Federico Errázuriz Tagle, al Coordinador Zonal Valparaíso de la Comisión Nacional de Riego, Juan Alfredo Cabrera Montalvo, y al Abogado Procurador Fiscal del Consejo de Defensa del Estado Región de Valparaíso, Michael Wilkendorf Simpfendorfer.

El oficio enviado por la diputada señala que se alteró documentación referente a la Asamblea de Regantes del Canal la Compañía para cumplir con los requisitos de postulación, dando cuenta de que existen 2 actas reducidas a escritura pública referentes a la misma asamblea, otorgadas en distintas fechas ante distintas notarías.

“Es posible notar que el contenido de ambas actas es distinto entre sí, lo cual es de una profunda irregularidad. A modo de ejemplo, comparecen como partícipes de la asamblea, personas que no son accionistas del Canal La Compañía, y no cuentan con mandato de comparecencia, además de no tener acciones de aguas regularizadas al momento de efectuar la fraudulenta Asamblea, que le confiere poder a su directorio y en especial a don José Carter Aspeé, para que presente a concurso el proyecto señalado, y así representar a esta organización ante la autoridad”, indica el oficio.