CONAF sigue trabajando en incendio forestal en la comuna de Paine

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Emardo Hantelmann, sobrevoló esta mañana la zona en donde se registra el incendio forestal “Águila Sur”, que afecta a 164 hectáreas de la comuna de Paine.

La autoridad reiteró el llamado a la prevención por parte de la población, atendiendo especialmente a la Región Metropolitana, señalando que “prácticamente el 100% de los incendios son directa o indirectamente causados por el ser humano, lo que, sin duda, representa una oportunidad para poder llamar a la responsabilidad de los vecinos, que tomar conciencia es fundamental para evitar la destrucción de nuestro bosque”.

“Acciones básicas como no realizar fogatas en zonas prohibidas, no lanzar colillas de cigarros prendidas, no limpiar las zonas de trabajo con herramientas que lancen chispas y por supuesto no trabajar con este tipo de herramientas a las horas de mayor calor ayudan enormemente. Los Incendios producen daños, que son irrecuperables, la vida Humana no tiene valor y los ecosistemas requieren en algunas oportunidades muchos años para recuperarse. Aún estamos a tiempo de prevenir”, agregó.

Además, Hantelmann destacó la labor que realizan los bomberos y en especial al voluntario y cuartelero que sufrieron un accidente el día de ayer cuando se dirigían a cumplir con su labor.

Por su parte, el director de CONAF Región Metropolitana, Álex Madariaga, indicó que “como CONAF estamos trabajando desde ayer para poder controlar y extinguir el incendio forestal en la comuna de Paine”.

“No bajaremos los brazos, hoy seguimos trabajando arduamente con nuestros recursos. Recordemos que estamos enfrentando un cambio climático que nos afecta fuertemente por lo que el llamado a los vecinos es a prevenir estos eventos”, sentenció.

En el lugar trabajan 3 helicópteros, 4 brigadas, 1 puesto de comando móvil, 1 Avión A y 1 ambulancia Achs.