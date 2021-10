Niño de 4 años murió tras caer de séptimo piso en Santiago centro: Madre se lanzó a rescatarlo y está en riesgo vital

A eso de las 10 horas de este domingo una tragedia enlutó a una familia en Santiago centro luego de que un niño de 4 años cayera desde un séptimo piso de un edificio.

El hecho ocurrió en la intersección de calles Eleuterio Ramírez con Lord Cochrane y según las primeras indagaciones de la PDI el menor se cayó accidentalmente desde la ventana abierta de un dormitorio, la cual no contaba con medidas de seguridad.

Al darse cuenta, la madre se lanzó tras de él, cayendo a su lado y resultando con heridas de gravedad, por lo que fue trasladada a la ex-Posta Central, en donde se encuentra con riesgo vital. Su padre, en tanto, está en estado de shock.

El subcomisario de la PDI, Ángelo Muñoz, detalló que “el niño se encontraba en horas de la mañana con sus papás, ambos extranjeros, y producto de ello al ver situación -aparentemente- la madre se lanza también desde séptimo piso, lo cual obviamente estamos corroborando en este momento con peritajes con nuestro Laboratorio de Criminalística Central”.

En este mismo sentido, Muñoz explicó que no había malla de seguridad, ya que “el departamento no tiene terraza, solamente es una ventana y no tiene protecciones”.