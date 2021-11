Cañete: Carabinero fue atacado con disparos cuando se trasladaba en auto

Un funcionario de Carabineros fue atacado a balazos cuando se trasladaba en su vehículo hacia su lugar de trabajo en la comuna de Cañete, Región del Biobío.

El uniformado iba en tránsito por la ruta B72S, a la altura del cruce Los Batros, cuando recibió cerca de 20 impactos de bala hacia su vehículo.

Pese a la gravedad del ataque, registrado en medio del estado de excepción constitucional en la zona, el carabinero no resultó herido en el hecho.

El presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo en la Macrozona Sur, Fernando Fuentealba, afirmó que “yo no sé hasta cuándo van a seguir con esta farsa, porque es una verdadera farsa. Yo no sé qué es lo positivo que sacan las autoridades de haber trasladado esta cantidad de contingente (militar) en la zona si no están haciendo el trabajo”.

“Los patrullajes mixtos no existen, en Quidico estos grupos andan paseándose con los vehículos robados, sin patente, y nadie les dice absolutamente nada”, aseguró.

Agencia Uno.