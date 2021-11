Este miércoles la Mesa del Sector Público se movilizará para presionar al Gobierno a iniciar negociaciones a sus peticiones

Una escalada de movilizaciones iniciarán desde este miércoles los 16 gremios que componen la Mesa del Sector Público, para presionar al Gobierno a iniciar la negociación de su pliego de peticiones, entregado hace dos semanas.

Frente a la nula respuesta de las autoridades a la solicitud de los trabajadores del Estado para dar inicio a las negociaciones del sector, los gremios anunciaron que desde mañana realizarán una escalada de movilizaciones.

La salud protestará frente a los hospitales de todo el país y se movilizará hacia las intendencias, gobernaciones y Ministerio de Hacienda.

“No podemos esperar hasta el 22 de noviembre, eso es acorralarnos para que no podamos negociar, como el año pasado, que culpando a la pandemia nos obligaron a demorar las reuniones hasta enero, dejándonos contra la espada y la pared, quitándonos beneficios históricos. Este gobierno nefasto no sabe dialogar con los trabajadores”, acusó la presidenta de Fenats Nacional, Patricia Valderas.

Carlos Insunza, coordinador de la Mesa del Sector Público, señaló que ya han pasado dos semanas desde la entrega formal de su petitorio y seis días desde el envío de una nueva nota, pidiendo adelantar la discusión del reajuste, sin que la autoridad acuse recibo, calificando el gesto como una “falta de respeto”.

“Instamos al Gobierno a dar una respuesta y convocamos a todos los trabajadores públicos del país a estar atentos y sumarse con fuerza a las actividades que iremos anunciando, para ser escuchados”, señaló.

Agregó que “aunque el ministro no quiera reconocerlo, sí estamos atravesando una tercera ola de contagios y la función de los trabajadores públicos es esencial en todo esto; merecemos ser escuchados”.

Agencia Uno.