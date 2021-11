Bernardo de la Maza sobre la Convención: ” Efectivamente, yo creo que hay gente que prefiere que fracase”

El convencional Bernardo de la Maza comprende que la Convención Constitucional tenga una percepción bajo las expectativas de la población. Según la encuesta Data Influye, solo un 26% está conforme con la instancia y un 11% está por sobre la expectativas.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el periodista dijo que “hay gente dentro de la Convención que ha dicho que cuando fueron a sus territorios, que fue hace dos semanas, encontraron que todo era maravilloso, que la gente los recibía fantástico. Yo, por el contrario, fui a mi distrito 8 (…), y casi no encontré a nadie que me dijera que encontrara que la Convención estaba caminando muy bien”.

Recordando la “debacle” del día de la inauguración, el “desprestigio por los 2/3”, el “alza de las asignaciones, que la gente cree que fue un aumento de sueldos, que no lo fue, pero fue algo que nos manchó muchísimo” y el caso de Rojas Vade “que mintió descaradamente”, sostuvo que “nos hemos hecho autogoles muy importantes, pero ahora espero que todo cambie”.

“Las comisiones son completamente distintas al pleno. El pleno es donde la gente va y expulsa toda su rabia, su ira, y hace discurso ideológico para la galería, para la gente que lo está viendo, para sus poblaciones. Algunos quieren hacer campaña política, a lo mejor, para el futuro. Eso es un griterío y un desagrado, en general, o muchas veces. Pero en las comisiones es completamente distinto, se trabaja muy en serio, en un tono muy amable, de mucho respeto, con varias amistades impensadas de gente muy de derecha con gente de izquierda”, señaló de la Maza.

Consultado por si cree que hay convenciones que quiere que la instancia fracase, respondió que “yo creo que hay gente que quiere que fracase en la medida que ve que esta Convención no va algún lado, y si va a algún lado va a ser una Convención sumamente de izquierda. Efectivamente, yo creo que hay gente que prefiere que fracase. Hay otros, que no queremos una Constitución mala ni de izquierda ni que refunde el país y que no reconozca lo bueno que hemos hecho en años, no solo en los últimos años”.

“Creemos que todavía se puede dar una lucha fuerte y se pueden lograr cosas buenas. Yo creo que eso se va a lograr, por lo menos tengo la esperanza y el convencimiento de que es muy posible de que eso se logre, fundamentalmente por la regla de los 2/3″, concluyó.

