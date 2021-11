Ministro de Salud reforzó importancia del uso de la mascarilla para prevenir contagios

En un nuevo balance realizado por el Ministerio de Salud para informar sobre la situación sanitaria del país, el titular de la cartera Enrique Paris reiteró el llamado al autocuidado y el correcto uso de la mascarilla.

Esto luego que el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, diera a conocer que es positivo de Covid-19. Esta información provocó que los demás aspirantes a La Moneda inicien una cuarentena al ser contacto estrecho del diputado.

Ante esto, Paris dijo que “a raíz de lo ampliamente difundido ayer, sobre el test PCR positivo de un candidato a la presidencia, tenemos que reforzar la necesidad de entender que seguimos en pandemia, no ha pasado la pandemia”.

Es por ello, que señaló que “no podemos dejar de cuidarnos” y que “algo tan simple como el uso correcto de la mascarilla, que no hemos visto que se use correctamente en algunas manifestaciones, algunas reuniones políticas e incluso en algunos foros”, añadió el secretario de Estado.

Es por eso, que esta medida preventiva “debe mantenerse siempre” destacó el ministro, agregando que “nosotros siempre usamos la mascarilla, incluso dentro” de las dependencias de la cartera que lidera. “Es fundamental, además que el uso de la mascarilla marca diferencias significativamente con la posibilidad de contagiarse“, complemento.

La autoridad recalcó que “ante un caso confirmado de Covid-19, es fundamental realizar una correcta trazabilidad. Muchas veces nos llaman la atención sobre la trazabilidad, y justamente ahora, que uno de nuestros candidatos a la presidencia está en un caso índice, vamos a ver cómo funciona la trazabilidad”.

Debido a que Boric arrojó positivo en el test PCR que se realizó en la jornada del viernes, el personero de Gobierno resaltó que “es muy importante que la gente que tuvo contacto con él (Gabriel Boric) se vaya cuarentena“.

En esa línea, recordó que contacto estrecho se entiende que la persona interactuó dos días antes y hasta 10 días después del inicio de los síntomas del caso confirmado.

“Cuando la persona está vacunada, tiene que cumplir una cuarentena de siete días y cuando no está, la cuarentena es de 10 días, aunque tenga la PCR negativa. El caso índice debe cumplir una cuarentena de 10 días“, explicó el ministro de Salud.