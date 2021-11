Minsal: 90% de la población objetivo mayor de 18 años ha completado su esquema de vacunación

El ministro de Salud, Enrique Paris, informó que Chile ya alcanzó el 90% de la población objetivo mayor de 18 años vacunada contra el Covid-19, en el marco del plan de inmunización impulsado por las autoridades.

“Ya alcanzamos al 90% de la población objetivo mayor de 18 años que ha completado su esquema de vacunación”, destacó el secretario de Estado, quien agradeció a los alcaldes y alcaldesas, y la atención primaria de Salud por el “trabajo magnífico que han hecho en esta campaña de Salud”.

A la fecha, se han vacunado 14.072.680 personas con primera dosis y dosis única, lo que equivale al 92,58% de la población objetivo mayor de 18 años. De ellas, 13.680.309 han completado su esquema de vacunación, lo que representa el 90% de la población objetivo mayor de 18 años. En tanto, 6.135.894 personas han recibido su dosis de refuerzo.

Respecto a la campaña de inmunización en niños y adolescentes entre 6 y 17 años, a la fecha se han administrado 4.059.668 dosis. El 52,27% de la población objetivo de este grupo ya ha completado su esquema de vacunación.

El ministro Paris informó que hoy llegaron al país 387.270 dosis de vacunas Pfizer-BioNTech contra el Covid-19, y recordó que entre el jueves 21 de octubre la semana del 22 de noviembre el país recibirá 4.400.370 dosis del mismo laboratorio.

Respecto a la situación de la pandemia, la autoridad resaltó que “la variación de nuevos casos confirmados es de 4% y un 52% para la comparación a siete y catorce días, respectivamente“.

El titular de Salud detalló que desde el jueves 28 de octubre hasta este jueves 4 de noviembre, la variación de casos nuevos ha disminuido del 24% al 4% en la mediación a siete días y del 92% al 52% en la medición a catorce días. “Todavía tenemos aumento de los casos pero hay una ralentización en este aumento“, sostuvo.

De igual forma, el secretario de Estado sostuvo que “el aumento de la positividad de la PCR semana a semana muestra una disminución, en donde durante la semana del 4 al 10 de octubre se evidenciaba un aumento del 0,8% y en la semana del 25 al 31 de octubre, el un aumento era del 0,2%”.

A nivel nacional, seis regiones disminuyen sus casos en los últimos siete días y una lo hace en los últimos catorce días. No obstante, la autoridad hizo un llamado de atención a las comunas de San Antonio, Antofagasta, Coquimbo y Concepción ya que han presentado un aumento de casos importante.

“Tenemos que reforzar la necesidad de entender que seguimos en pandemia, no podemos dejar de cuidarnos y que algo tan simple como el correcto uso de la mascarilla, que no hemos visto que se use correctamente en algunas manifestaciones o reuniones políticas, puede marcar la diferencia”, afirmó el ministro, en referencia al test PCR positivo de un candidato presidencial que se dio a conocer durante este miércoles.

En esta línea, la autoridad recordó que en presencia de un caso confirmado de Covid-19 es fundamental realizar una correcta trazabilidad donde “el paciente juega un rol importantísimo en su deber de informar correctamente todos sus contactos estrechos, es decir, con quienes interactúo 2 días antes y hasta 10 días después del inicio de síntomas del caso confirmado”.

Finalmente, el secretario de Estado remarcó que en el caso de que el contacto estrecho tenga su esquema de vacunación completo, deberá realizar una cuarentena de siete días, mientras que si la persona no está vacunada deberá realizar una cuarentena de diez días, aunque en ambas situaciones se tenga una PCR negativa. En tanto, el caso índice deberá realizar una cuarentena de 10 días.