Movilh se reúne con Elisa Loncón y propone sustituir los conceptos de “hombre” y “mujer” en la Constitución

El Movimiento de Integración y Liberación y Homosexual (Movilh) se reunió ayer con la presidenta de la Convención Constitucional , Elisa Loncón, y con los convencionales constituyentes Gaspar Domínguez y Pedro Muñoz, para exponer sus propuestas sobre los derechos de las diversidades sociales.

En la cita participaron lesbianas, gays, bi, trans, asexuales y pansexuales del Movilh, quienes expusieron tres propuestas para la nueva Constitución: reconocimiento de la diversidad familiar, garantías de no discriminación para todos los grupos desaventajados y eliminación del binarismo hombre-mujer de la Carta Magna, cambiando tales conceptos por los de “persona”.

La presidenta de la CC valoró las sugerencias e ideas, considerándolas como nuevos insumos para el debate, mientras que Domínguez y Muñoz enfatizaron en la importancia de los diálogos amplios con sociedad civil para avanzar a una Constitución efectivamente democrática y representativa.

La vocera del Movilh, Javiera Zúñiga, calificó de “muy significativa la cita. Fue un un momento muy especial y simbólico dialogar y exponer nuestra mirada a la más alta representante de la Convención, así como a dos convencionales constituyentes de las disidencias sexuales, por todo lo que ellos/as representan y por la gran labor que desarrollan, una de las más importantes en toda la historia de nuestro país”.

Por su lado, el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, agradeció “especialmente agradecemos que nuestras sugerencias fuesen bien recibidas, pues si bien la redacción de la Constitución es una camino largo y donde nada está ha dicho aún, hay clara coincidencia en la importancia impulsar los principios que hoy expusimos”

“Para el Movilh, esta cita es histórica y altamente simbólica, una de las más importantes en nuestros 30 años de trayectoria. Por siempre quedará en nuestra memoria”, finalizó Jiménez

Junto a Jiménez y Zúñiga participaron de la reunión en representación del Movilh Daniela Andrade, Ramón Gómez, Paula Dinamarca, Jessica Ruiz y Darikson San Martín.

PROPUESTAS DEL MOVILH A LA CC:

A continuación se reproduce las propuestas elaboradas por Movilh:

. Las familias

La actual Constitución establece que en su artículo 1 que “la familia es el núcleo fundamental de la sociedad”.

Consideramos de gran relevancia que la Carta Magna siga refiriéndose a esta composición social, que es base del desarrollo de las personas. Sin embargo, la actual definición no se hace cargo de la diversidad familiar y social.

Por tanto, sugerimos que en su nueva redacción la Constitución considere la siguiente idea:

“Las familias contribuyen al desarrollo de cada uno de sus integrantes y de las sociedades. Es deber del Estado proteger y garantizar la igualdad de derechos a todas las familias y a cada de uno de sus integrantes”.

II.- La no discriminación

La Actual Carta Magna se refiere en los artículos 16 y 22 a la no discriminación. El primero, vinculado a lo laboral y el segundo, a lo económico. La visión es restrictiva, pues garantiza la no discriminación en solo dos campos y no lo establece como un principio general y universal; además de invisibilizar a los sectores históricamente desaventajados, pese a que los mismos son los más afectados por las marginaciones

Sugerimos, considerar a la no discriminación como unos de los principios de la nueva Constitución y que, al mismo tiempo, enumere y explicite categorías protegidas por la no discriminación, siguiendo los estándares internacionales de derechos humanos.

Teniendo por base la actual Ley 20.609 se sugiere establecer en la Constitución que:

“La Constitución asegura a todas las personas la no discriminación y en particular la prohibirá cuando se funde en la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la maternidad, la lactancia materna, el amamantamiento, la orientación sexual, la identidad y expresión de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal, la enfermedad o discapacidad, entre otros”

III.- Personas

En diversos artículos la Constitución habla de hombres y/o mujeres. Se sugiere que en la nueva Constitución esas categorización binarias desaparezcan y, para todos los efectos, se hable de personas.