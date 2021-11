"Si quiere ir a votar el 21 de noviembre...": Doctora Carolina Herrera alerta de cuidados anti-covid a días de las elecciones

La conocida doctora Carolina Herrera, quien fuera parte del matinal “Bienvenidos” de Canal 13, alertó de los cuidados que debemos tener a dos semanas de las elecciones presidenciales, parlamentarias y de Consejeros Regionales.

A través de Instagram, la profesional -quien es médico broncopulmonar e intensivista y ha estado trabajando arduamente como personal de Salud en la UCI durante el combate a la pandemia-, recordó que “ayer (hubo) 2.895 casos nuevos… la cifra más alta en 17 semanas!”.

Y este domingo la cifra no fue más alentadora: 2.682 contagios nuevos y una positividad a nivel país de 3,21% y en la Región Metropolitana de 4%.

“Si quiere ir a votar el 21 de noviembre ponga en práctica las recomendaciones para evitar enfermarse!”, agregó Herrera vestida con un traje clínico y máscara respiratoria.

A continuación detalló:

– Distancia física 1.5 mt.

– No se toque ni se bese con personas que no sean sus contactos familiares.

– Use mascarilla.

– Lávese las manos al colocarse y retirar la mascarilla 😷

– Use alcohol gel si no dispone de agua 🚿

– Reúnase en espacios ventilados

– Evite los contactos estrechos!!

– Haga su propia trazabilidad

– Evite salidas innecesarias y repetidas

– Vacunación completa

“De otra forma, el riesgo de enfermarse es elevado y le restará su voto a su candidato!”, alertó.