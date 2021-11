Subsecretaria Daza por cuarentena de Giorgio Jackson (RD): “La seremi determina el tiempo en función de cuándo fue ese contacto estrecho”

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, entregó detalles sobre la cuarentena que tiene que realizar el diputado Giorgio Jackson (RD), quien fue contacto estrecho del candidato presidencial Gabriel Boric (Apruebo Dignidad).

Según explicó la autoridad sanitaria, es la seremi de Salud de la Región Metropolitana la que determina la duración del aislamiento al que debe someterse el parlamentario.

“Hay una resolución para los contactos estrechos, el tiempo que debe mantenerse en cuarentena (…) del 1 de octubre, que dice que las personas que tienen su esquema de vacunación completo y han completado 14 días, deben realizar una cuarentena de siete días, a contar del momento del día del contacto estrecho. Si la persona no cuentan con su esquema de vacunación completa, no han pasado los 14 día, esa cuarentena debe ser de diez días”, puntualizó Daza, en medio del reporte sobre la situación sanitaria de país.

Junto a esto, la autoridad del Ministerio de Salud (Minsal) reiteró que “la PCR que se toma, una PCR negativa, tomada previamente a terminar su cuarentena, no elimina, no exime a la persona de terminar su cuarentena previamente“.

“Por lo tanto, la seremi de Salud es quien determina el tiempo en función de cuándo fue ese contacto estrecho de esa persona“, concluyó Daza.

Cabe destacar que este lunes el diputado Jackson informó que su test PCR dio negativo. “Me hice dos exámenes PCR, ambos negativos (uno realizado por Seremi”, confirmó mediante su cuenta de Twitter.

Para tranquilidad de quienes me consultan:

1. Me hice dos exámenes PCR, ambos negativos (uno realizado por SEREMI).

2. Funcionarios de SEREMI de Salud, según la directriz oficial de la subsecretaría de Salud (27/09/21), me dijeron q hoy lunes 8/11 es mi último día de cuarentena.

— Giorgio Jackson 🌳 (@GiorgioJackson) November 8, 2021