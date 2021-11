Marco Enríquez-Ominami por sumario sanitario contra Gabriel Boric: “No me parece mal”

El candidato presidencial progresista, Marco Enríquez-Ominami, se refirió al sumario sanitario que la Seremi de Salud de la Región Metropolitana inició contra Gabriel Boric (Apruebo Dignidad).

Al respecto, ME-O señaló que “no me parece mal, porque cuando (Sebastián) Piñera se sacó una selfie en la playa, sin mascarillas, todos lo crucificamos. Y en eso hay una cosa de la izquierda que no me gusta, cuando se pone vociferante y descubre una debilidad –y yo estuve a favor- crucificamos al Presidente de Chile por sacarse una selfie, dijimos que era inhumano y faltó que pidiéramos que lo castigaran. Ahora, hay un diputado de la República que se puso en duda respecto a cuán estricto fue cuando tuvo los síntomas. Me parece que no le hace daño un sumario y espero que el gobierno no esté utilizando eso para entorpecer la campaña”, agregó el abanderado progresista.

En la misma línea, enfatizó que “me parece bien que las autoridades de Chile tengan un estándar más alto, él es un diputado de la República y cobra un sueldo que también lo obliga. Cuando uno cobra millones de pesos, tiene un deber más alto, porque su sueldo es pagado por todos nosotros”.

“Me parece justo, sensato y correcto que se eleve el estándar de las autoridades, si se lo hicimos a Piñera, no seamos de mala fe en la oposición”, insistió Marco, enfatizando que “seamos rigurosos y que se aclare la duda si el diputado Boric fue responsable, preparado y estricto con la norma sanitaria”.

Sobre el fin de su cuarentena preventiva y su regreso a las actividades presenciales, el abanderado dijo que en las próximas dos semanas su campaña apuntará a “transmitir mucha esperanza, hemos visto encuestas en que ya nos ponen en tercer lugar y que incluso nos dan como la única candidatura que derrota por lejos, a José Antonio Kast”.

“El 21 de noviembre no se elige Presidente, nadie va a votar por un presidente, va a votar por quien enfrente a José Antonio Kast en segunda vuelta”, sostuvo.

“El segundo mensaje es que soy un optimista, Chile tiene todo para salir adelante, pero estamos en un mundo de miedos, de manipulaciones, de escapistas, de candidatos inconclusos y de candidatos que se pierden en las cifras, otros que promueven la violencia, otros que manipulan, otros que mienten, y eso decepciona a los chilenos. Hoy quiero pedirle al país que vote 6, pero más que eso, voten por quien quieran, pero voten, es el momento más grande de Chile”, concluyó el candidato presidencial.