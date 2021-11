Boric se refiere nuevamente a acusación por supuesto caso de acoso: “Estoy dispuesto a todas las investigaciones que sean necesarias”

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, se refirió nuevamente a la acusación en su contra difundida en redes sociales por un supuesto caso de acoso.

Durante la jornada de ayer, el aspirante a La Moneda declaró en sus redes sociales que “ante la acusación de acoso levantada por El Líbero, manifiesto no haber realizado lo que se señala”.

“Como cualquier ciudadano, estoy disponible para toda investigación, ya sea en sede legal o mediante protocolos que durante años han construido las compañeras feministas”, complementó.

En esta misma línea, este jueves el candidato puntualizó que “no basta que yo alegue mi inocencia, que por cierto digo que lo que señalaba El Líbero no es cierto. Yo no voy a echarle la culpa al empedrado, acá estoy dispuesto a todas las investigaciones que sean necesarias“.

“El feminismo que nosotros hemos propugnado en nuestra campaña, lo tenemos que llevar a la práctica“, insistió el abanderado del Frente Amplio.