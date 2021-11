Elisa Loncon recibió medalla Universidad de Valparaíso: “Me siento honrada como mujer”

Con la presencia de la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, como invitada especial, la Escuela de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso celebró el Día Nacional de la Trabajadora y el Trabajador Social.

La presidenta de la Convención Constitucional participó en el coloquio “Desafíos del trabajo social para el buen vivir: diálogos con Elisa Loncon” y fue entrevistada por el doctor Mauricio Ureta, director de la Escuela de Trabajo Social de la UV.

Terminado el coloquio, el rector de la Universidad de Valparaíso, Osvaldo Corrales, entregó a Loncon la Medalla Universidad de Valparaíso, que se otorga a figuras destacadas por su contribución al desarrollo de la cultura, la ciencia o las artes.

El rector de la Universidad de Valparaíso, Osvaldo Corrales, luego de saludar a todas las trabajadoras y los trabajadores sociales de la Universidad y del país en su día, señaló que se sentía muy honrado con la visita de la doctora Loncon.

“El que ella haya aceptado venir para nosotros es extraordinariamente importante y muy relevante y se da en el marco de la colaboración que nuestra universidad también ha tenido, permanente y desde el primer día, con la Convención Constitucional en distintos ámbitos y en distintos aspectos”, afirmó.

El rector agregó que “hoy día quisimos, además, distinguir a la doctora Elisa Loncon con la medalla Universidad de Valparaíso y este reconocimiento se lo hemos dado, en primer lugar, en función del destacadísimo papel que ella ha jugado como presidenta de la Convención Constitucional. Su liderazgo ha sido un elemento clave para que la convención alcance los objetivos que se había propuesto en un comienzo y, en segundo lugar, para reconocer y destacar su trayectoria académica, particularmente en la preservación, desarrollo y divulgación de la cultura, la lengua y la sabiduría ancestral del pueblo mapuche”.

Por su parte, la presidenta de la Convención, expresó que “he sido honrada con la medalla de la Universidad. Me siento honrada como mujer, me siento honrada como mujer mapuche y creo que también esto es un reconocimiento a esa sabiduría que porto y que viene del pueblo mapuche. Llegó a mi nombre la medalla, pero creo que es para todos lo que estamos aportando desde las naciones originarias en este sueño de instalar un Chile más justo, más digno y que también nos haga que seamos más respetuosos a los hombres y las mujeres y más respetuosos de la naturaleza. Así que me siento feliz, emocionada y muy agradecida”.

Loncon también destacó la contribución que ha realizado la Universidad de Valparaíso a la Convención Constitucional: “Ha sido tan importante para nosotros, para nosotras, en la Convención, porque cuando iniciamos no teníamos ese órgano Convención Constitucional, hubo que crearlo. ¿Cómo lo creamos? Con el aporte del servicio público, en este caso de la Universidad de Valparaíso, que nos ha apoyado de distintas formas, en avanzar también en la propia institucionalidad de la Convención Constitucional. Ha sido un aporte histórico. La Universidad queda en la historia frente a esta situación”.

En la misma línea, Loncon relevó que “la Universidad ha sido un brazo importante para la convención, así que estoy muy agradecida”.

Durante el coloquio, Elisa Loncon realizó un análisis de lo que ha sucedido en Chile después del 2019 y sobre la importancia de la Convención Constitucional para el país, entre otros aspectos.

Agencia Uno