Jaime Orpis ingresará a la cárcel por el caso Corpesca: “Con humildad acataré el fallo, a pesar de que respecto al cohecho soy inocente”

Luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de nulidad interpuesto por Jaime Orpis en el marco del caso Corpesca, el exsenador emitió un comunicado público señalando que “con humildad acataré el fallo a pesar de que respecto al cohecho soy inocente” y que implica “que en los próximos días deberé iniciar el cumplimiento de la condena penitenciaria”.

“Y cumpliré la condena que se me ha impuesto, pese a que sostengo con total convicción que no tuve la oportunidad de acceder a una investigación objetiva, a un juicio igualitario​ y, sobre todo, a un tribunal imparcial que me juzgara”, dijo.

De este modo, Orpis deberá cumplir condena por 5 años y un día de presidio por seis delitos de fraude al Fisco y a 600 días de presidio por dos delitos de cohecho.

“En relación al fraude y las platas políticas, que como quedó demostrado, no fueron para enriquecimiento personal. Asumiré la cárcel con la libertad de espíritu y la tranquilidad que me da el haber dicho desde un principio la verdad, haber respondido, asumido la consecuencia de mis acciones y haber reparado. Si no lo hubiera hecho, lo probable es que estaría amparado en la nebulosa del llamado ‘caso de las platas políticas’, sin nombres ni responsables”, manifestó el expolítico.

De todos modos, enfatizó que “no puede dejar de reclamar la falta de igualdad ante la ley y de objetividad. Es evidente casi todas las autoridades elegidas desde 1990 financiaron sus campañas de igual manera. Pero desde un principio la fiscalía decidió que yo sería quien pagaría por ello y no perseveró en los otros casos, permitió la prescripción o ni siquiera investigó cientos de otras situaciones de financiamiento de la política a través de boletas o asesorías. Lo mismo hizo el SII quien no se hizo parte en esas causas para evitar el juicio. Ante los ojos de la opinión público y con cárcel, seré yo quien con máximo rigor pague no sólo por mis acciones si no que mi condena es en nombre de personas y partidos que financiaron de igual forma la política al menos por 25 años”.

En cuanto al cohecho, dijo que “por 7 años he dedicado todas mis energías a demostrar mi inocencia en el cohecho y nunca ni siquiera indagué una salida alternativa, a pesar de los consejos de abogados y amigos. Entiendo la rabia de la gente frente al cohecho. Para mí es un tema de máxima gravedad porque hubiera implicado vender mi independencia, cosa que nunca he hecho ni con CORPESCA ni con ninguna otra empresa o persona, en ningún momento de mi vida. Nunca. Cometí fraude sí, pero cohecho jamás. Por mí y por mi familia no estuve dispuesto a vivir con esta carga sin haber hecho hasta el último esfuerzo por demostrar mi inocencia. Con el fallo de hoy se acaban las instancias e iré a la cárcel por un delito que no cometí”.

Orpis continuó criticando la investigación diciendo que “fui investigado por cohecho sin una mínima objetividad por parte del Ministerio Público quien me negó reiteradamente diligencias para demostrar mi inocencia y con una gestión mediática por parte de la fiscal en mi contra sin precedentes”.

“Pero aún más grave es que no tuve un juicio imparcial. Fui condenado por cohecho en un fallo divido con un jurado en que una de sus 3 integrantes carecía de independencia e imparcialidad”, agregó.

Más adelante indica que “nada de lo anteriormente expuesto me exime de mi responsabilidad en el financiamiento irregular de la actividad política, que he reconocido en muchas ocasiones. De ello estoy muy arrepentido y jamás he buscado que mi caso quede en la impunidad”.

“Me alivia el que se estableciera que no me enriquecí, que todo se circunscribió al financiamiento de la política. Pero siento una profunda frustración porque voy a cumplir una condena por un delito de cohecho que no cometí”, dijo.