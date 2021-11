Abogado de Rojas Vade asegura que donó su sueldo de la Convención Constitucional

El abogado de Rodrigo Rojas Vade, Tomás Ramírez, aseguró que el convencional donó su sueldo otorgado por la Convención Constitucional, luego de renunciar simbólicamente a la instancia tras confesar un falso diagnóstico de cáncer.

En declaraciones con El Mercurio, Ramírez aclaró que Vade continúa recibiendo su sueldo aunque haya decidido ausentarse los últimos dos meses, pero “para que deje de recibir su sueldo, que ya lo donó, debe aprobarse el proyecto de ley para que inmediatamente renuncie”.

“Desconozco por qué no ha avanzado rápido si hay consenso político en que no debería seguir en la Convención”, agregó.

Consultado a quién o a qué donó el sueldo, evitó detallar la información como manera de evitar posibles molestias con los beneficiarios, y afirmó que se hizo de forma anónima.

Rojas Vade aún no ha renunciado formalmente a la Convención, ya que como explica su abogado, “solo puede renunciar si se aprueba el proyecto de ley. Los parlamentarios solo puede renunciar por enfermedad grave que les impida ejercer su rol, lo que debe ser aprobado por el Tribunal Constitucional (TC) y esta norma se aplica a los miembros de la Convención, por lo que no existe la posibilidad de renunciar válidamente y ya se ha señalado que el TC no tiene competencia para aprobar la renuncia”.