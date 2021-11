Claudio Orrego sobre Lollapalooza: “Este es el tipo de eventos por los cuales las ciudades compiten y aquí lo estamos echando”

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, calificó como un “camino errado” la consulta ciudadana que organizará la comuna de Santiago para permitir la realización del festival Lollapalooza en el Parque O’Higgins en marzo del 2022.

En entrevista con Canal 13, la autoridad regional cuestionó que la consulta “no está claro ni cuándo (se hará), no se sabe si son los vecinos del Parque O’Higgins o toda la comuna, o toda la ciudad de Santiago, que es lo que yo corresponde en un evento de esta naturaleza”.

“No hay sector que haya sido más golpeado por la pandemia que el mundo artístico y el mundo del turismo, y este es un evento no barrial, no comunal, es un evento de escala país. Esto pone a Chile y a Santiago en el mapa del mundo”, destacó.

En la misma línea, dijo que “las consultas no arreglan los proyectos, dicen sí o no. Para poder mejorar un proyecto hay que sentarse en la mesa (…) y si hay que mejorar la seguridad, se mejora; si hay que mejorar los aportes al parque, se mejora. Esa es la actitud que hay que tener, más que decir sí o no a un evento que claramente le hace bien a la ciudad”.

“Nuestra ciudad está triste, necesitamos música, necesitamos arte, y por favor apoyemos eventos como este. No hablo a favor de una productora en particular, digo que este es el tipo de eventos por los cuales las ciudades del mundo compiten y aquí lo estamos echando. Esto de verdad es sin sentido“, criticó Orrego.

Por último, el gobernador informó que desde la organización le aseguraron que “no hay alternativa para este evento el próximo año si no se hace en el Parque O’Higgins”.