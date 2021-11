Subsecretario Galli por Estado de Excepción: “Nosotros iremos nuevamente al Congreso a solicitar la prórroga, si es que eso es necesario”

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, se refirió al Estado de Excepción decretado en las provincias de Malleco, Cautín, Biobío y Arauco, tras los hechos de violencia desatados en la zona.

En este sentido, aseguró que “tenemos un aumento de las personas detenidas, se les están imputado graves delitos. Ha habido incautación de drogas, incautación de municiones, incautación de armas, como consecuencia del despliegue policial con apoyo de las Fuerzas Armadas”.

La autoridad enfatizó que “yo creo que hay que perseverar en ese camino, perseverar en el camino de darle mayor sensación de seguridad a las personas que residen en estas provincias, porque eso es lo que nos demanda la ciudadanía y eso es lo que estamos trabajando, y por eso mismo, esa fue la razón que dio lugar a la declaración de un Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en las cuatro provincias”.

Según Galli, “se ha logrado desbaratar a este tipo de organizaciones dedicadas al robo de la madera. Sin embargo, esto no basta, tenemos un proyecto de ley que apunta a perfeccionar el control y la fiscalización del robo de la madera que lamentablemente no avanza lo rápido que a nosotros nos gustaría”.

“Cuando nos dicen que no se debería prorrogar el Estado de Excepción Constitucional, lo que nos están diciendo es que esta violencia debería ser aceptable para los ciudadanos o acaso consideran que ya no es necesario. O cuando nos dicen que el diálogo es la alternativa. Yo les quiero decir una cosa muy clara, en opinión del Gobierno, y creo que con la gran mayoría de los ciudadanos, con aquellos que descarrilan trenes, con aquellos que queman escuelas, con aquellos que queman iglesias, con aquellos que exhiben armas de guerra, no hay diálogo, lo que corresponde ahí es la aplicación del derecho y que esas personas sean puestas a disposición de la Justicia y sean condenadas de ser determinada su responsabilidad en esos hechos”, dijo.

“En esos estamos trabajando con las policías en colaboración con las Fuerzas Armadas, esa es la respuesta que tiene que ser clara y no respuestas evasivas llamando al diálogo, como si fuera alternativa a la seguridad”, declaró.

“La seguridad es una base, es un requisito básico para que ese diálogo pueda ser llevado adelante, porque el diálogo bajo amenaza, bajo extorsión, no es verdadero dialogo“, sostuvo Galli desde el Biobío.

Finalmente, planteó que “el Estado de Excepción se va a prolongar estos 15 días. Nosotros iremos nuevamente al Congreso a solicitar la prórroga, si es que eso es necesario”.