Denuncian nueva partida de anticonceptivos orales defectuosos: “Las consecuencias son muy complejas”

El Colegio de Químico-Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile alertó sobre la circulación de una nueva partida de anticonceptivos defectuosos. Se trata de Ciclomex 20 CD, de laboratorio estadounidense Abbott.

El problema fue detectado el pasado 30 de octubre por una usuaria, quien compró las pastillas en una farmacia de su barrio. La afectada se percató que las 28 pastillas que deben contener el principio activo estaban reemplazadas por los comprimidos placebo.

Es necesario destacar que la usuaria notó el problema tras leer el instructivo que se encuentra al reverso del envase y viralizó el problema en redes sociales.

Las mujeres que no se dieron cuenta de la partida defectuosa y consumieron sus anticonceptivos de forma regular no recibieron la dosis hormonal que requerían, por lo cual estarían en riesgo de un embarazo no deseado.

“Resulta impresentable que, a un año de detectarse la falla en el envasado de otro anticonceptivo oral, con el devenir de las graves consecuencias para las usuarias, ni laboratorios fabricantes ni el Instituto de Salud Pública (ISP) hayan corregido los procesos de control de calidad”, manifestó la orden por medio de un comunicado.

Por otra parte, el gremio calificó el hecho como “decepcionante y vergonzoso” y aseguró que “demuestra la ineficacia de fabricantes, reguladores y fiscalizadores. Además, el Estado tampoco ha asumido su responsabilidad apoyando a las víctimas a través de respuestas concretas a un tema que puede afectar desde múltiples perspectivas”.

“El Estado también debe involucrarse ejerciendo acciones legales en contra del laboratorio y defendiendo a estas mujeres vulneradas y a sus hijos”, ya que “las consecuencias de este tema son muy complejas, porque asumir una maternidad, usando un método anticonceptivo para la planificación familiar, no debe quedar impune“.

Diputada Sandoval oficia al ISP

La diputada de Revolución Democrática por el Distrito 14, Marcela Sandoval, anunció el envío de un oficio al Instituto de Salud Pública (ISP) tras la denuncia del Colegio de Farmacéuticos de Chile.

“Nuevamente el Estado ha fallado y un laboratorio privado, respecto de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”, afirmó la parlamentaria.

Además, Sandoval subrayó que esta no es la primera vez que se denuncian partidas de anticonceptivos defectuosas: “Hace meses atrás ocurrió una situación similar. No podemos dejar que este tipo de situaciones sigan ocurriendo y es por eso que vamos a apoyar a las mujeres que se vean afectadas”, informó.