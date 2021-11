Fortalecen información respeto a promulgación de Ley que crea el Registro de Deudores de Pensiones de Alimentos

El vocero regional de Gobierno, Francisco Durán, junto a su par de Mujer y Equidad de Género, Juana Vergara y una representante de la Corporación de Asistencia Judicial de Linares, extendieron detalles y alcances de la Ley de Registro de Deudores de Pensiones de Alimentos.

Durán indicó que es una materia que ha sido planteada por el Gobierno y que ya fue promulgada por el Presidente Sebastián Piñera, por lo que esto “lo que hace es aumentar y endurecer las medidas respecto de las personas que deben pensiones de alimentos. Esto va en beneficio principalmente de los niños y niñas, además de las madres que son las que principalmente van tomando la representación y la ayuda de poder alimentar a sus hijos”.

“Son once medidas que van a endurecer el incumplimiento del pago de alimentos por parte de aquellos padres que a lo mejor no están cumpliendo con este deber. Como ya lo dijimos hay varias situaciones que van a alterar y van a modificar la nueva forma de poder hacer efectivo el nuevo cobro de pensión de alimentos. Son medidas de segunda y tercera generación que son más modernas y que permitirán que los papás puedan ponerse al día con mayor rapidez respecto de este tema que es tan importante para las familias chilenas”, indicó Durán.

Entre las medidas se indica que aquellos que deban más de tres mensualidades de pensión de alimentos consecutivas o cinco discontinuas ingresarán al registro. Así también, se retendrá fondos en créditos bancarios solicitados por una suma igual o superior de las 50 UF. De la misma forma se realizará en el proceso de devolución de impuestos, lo que se aplica también para trabajadores dependientes o que reciban pensión de vejez, invalidez o sobrevivencia, entre otras.

Por su parte, la seremi de Mujer y Equidad de Género, Juana Vergara, indicó que el “objetivo es terminar con el incumplimiento por parte de los padres. Es un deber pagar la pensión de alimentos para sus hijos, para sus madres que están a cargo de la crianza y cuidado de ellos y también las distintas necesidades que tienen los hijos dependiendo de la etapa de desarrollo que se encuentre y también las condiciones de salud. Estamos apuntando con esto a satisfacer necesidades básicas como la alimentación, el abrigo, el vestuario y necesidades de medicamentos si es que las hay”.

Junto a ello, la seremi indicó que aplica no solo para padres que deban pensión de alimentos sino que también, pero en menor medida “son los padres los que se quedan al cuidado de los hijos y también aplica esta ley. Hay enfoque y equidad de género y aplica también para mujeres que deban pensiones de alimentos”.

Finalmente, Karen Parra, abogada jefe de la Corporación de Asistencia Judicial de Linares, señaló que “para nosotros como servicio que somos quienes día a día ejercemos la representación de variados niños, niñas y adolescentes de las pensiones alimenticias a las que se encuentran obligados sus padres, sin duda que esta ley es un avance. Se agradece de esta ley es que no solamente se garantice el pago de las pensiones de alimentos, sino que además, es necesario que se fomente en la comunidad que la obligación alimenticia como su nombre lo indica, es una obligación, no es una ayuda, no es un aporte económico que debe efectuar el padre o la madre, es una obligación legal, es una obligación moral que se debe crear conciencia en la sociedad que debe cumplirse”, concluyó.