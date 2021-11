Debate Anatel: Candidatos presidenciales explicaron por qué deberían votar por ellos

Este lunes 15 de noviembre se desarrolló el último debate presidencial organizado por Anatel, donde participaron todos los aspirantes a La Moneda a excepción de Franco Parisi (Partido de la Gente), quien está realizando cuarentena por estar contagiado con Covid-19.

En dicha instancia, se abordaron diversas materias tales como el ámbito económico, los planteamientos sobre gobernabilidad, las manifestaciones en Santiago, y las polémicas en las que han estado involucrados los abanderados presidenciales.

Al final del debate, cada candidato tuvo un momento para enviarle un mensaje a la ciudadanía y argumentar por qué deberían votar por ellos.

Revisa a continuación las reacciones:

José Antonio Kast

“Ustedes habrán visto hoy gran parte de un debate sobre el pasado, de cosas importantes pero no urgente. No hablamos de delincuencia, no hablamos de narcotráfico, no hablamos de terrorismo, no hablamos de pobreza, de vivienda, de salud, temas que son absolutamente urgentes, urgencias sociales que todos vemos y que vemos que no se solucionan por muchos años“, señaló el candidato del Partido Republicano.

“Ha sido una campaña compleja, difícil, sí. Pero lo quiero agradecer a todas aquellas personas que nos han acompañado de Arica hasta Magallanes (…) aún nos quedan unos pocos días para la elección, los queremos esperar para que se inscriban como apoderados de mesa y sigamos defendiendo la democracia, el desarrollo y el progreso”.

Sebastián Sichel

“Tengo fe en nuestro futuro, esperanza, porque esa ha sido la historia de nuestra vida, una lucha constante para salir adelante juntos. Está en el murmullo de generaciones hacia atrás, está en el sonido de nuestra historia (…) siempre nos decían ‘se puede’, sí podemos por amor, nos mostraron que ese era el camino, y por amor les quiero pedir que voten por tener un mejor destino como país“, sostuvo el aspirante de Chile Podemos Más.

Gabriel Boric

“No me aprendí un discurso de memoria, pero quiero imaginármelos a ustedes en sus casas hoy día tratando de pensar en cuál es el Chile que queremos construir, y me imagino que pueden haber tenido diferencias en su apreciación de este debate, pero al final del día -ya sea que lo hayan visto en familias o con amigos- van a seguir juntos, y el rol del próximo presidente o presidenta de Chile es que sigamos juntos, de que avancemos de la mano para construir un país que sea más justo, que pueda entregar una educación de calidad sin importar cuanta plata hay en la billetera, que disminuyamos las listas de espera y que no haya una salud para ricos y para pobres, que tengamos pensiones dignas sin AFP, en donde respetemos a todas y todos en cualquiera de sus formas de amor”, dijo por su parte el abanderado de Apruebo Dignidad.

Eduardo Artés

El candidato de Unión Patriótica señaló: “Compañeras y compañeros, vamos ya cerrando lo que es este debate, ustedes han escuchado una cantidad de proposiciones, que más bien son parche de un sistema que no resiste parches, hay que cambiar el sistema. Hoy día, con nuestra candidatura presidencial, hemos mantenido en alto y hemos hecho avanzar muchísimo las banderas de la refundación de Chile. Patria nueva, popular, perspectiva socialista, con un programa antiimperialista. El futuro nos pertenece a los trabajadores y a las trabajadoras”.

Marco Enríquez-Ominami

“Conozco la rabia, entiendo la frustración frente a tanta corrupción, aquí tienen a un candidato, un candidato que mete miedo y que miente; a otro que improvista y que puede ser buena onda, pero no tiene un plan. Yo no quiero extremos, quiero seguridad“, sostuvo el aspirante del Partido Progresista.

“Conocemos la rabia de los chilenos, está en juego ni más ni menos que la seguridad, pero no con las ideas de Pinochet como propone José Antonio Kast. Conozco el camino, no se trata de elegir al más simpático, al más buena onda, no. Se trata de que ustedes decidan”, finalizó.

Yasna Provoste

“Estas elecciones determinarán el futuro de nuestro país. Los candidatos de la derecha ofrecen orden sin cambios. La coalición de Gabriel cambios sin orden. Ambos nos conducen a la incertidumbre. Nosotros queremos transformaciones profundas en paz y en tranquilidad. Por eso que hemos planteado un programa que es serio, que es responsable, que está financiado. Las familias chilenas no quieren perder lo logrado, quienes ver a sus hijos e hijas progresar a través de la educación pública, quieren tener salarios dignos, quieren acceder al derecho a la vivienda, quieren tener garantizado que enfermarse no sea un drama en sus familias, quieren ver a sus adultos mayores que no están abandonados. Quiero invitarlos a que hagamos un gran pacto nacional”, fueron los dichos de la aspirante de Nuevo Pacto Social.