“Es privilegiada igual que yo”: José Antonio Kast y Macarena Pizarro protagonizan tenso momento por proyecto que plantea incentivos para las mujeres casadas

Un tenso momento se vivió durante la noche de este lunes en el debate presidencial de Anatel, entre el candidato José Antonio Kast y la periodista Macarena Pizarro.

Todo comenzó cuando la comunicadora le consultó al candidato sobre su proyecto que establece incentivos para las mujeres casadas.

“Un 25% son madres solteras y más de un 70% de los niños nacen fuera del matrimonio. ¿Por qué el Estado tendría que invertir en dar beneficios a quienes tienen la ventaja de ser dos y entre dos criar a sus hijos respecto a mujeres que los crian solos?“, planteó Pizarro.

Tras esto, Kast le preguntó: “¿Usted es casada?”, a lo que la periodista respondió que “soy divorciada, pero creo que eso no tiene ninguna importancia”.

“¿Usted ha postulado alguna vez a un proyecto FOSIS?”, volvió a consultar el abanderado del Partido Republicano, tras lo cual Pizarro indicó que “no lo necesito afortunadamente“.

“Por eso, porque es privilegiada igual que yo, pero hay miles de mujeres que están casadas hoy día y que son pobres, vulnerables“, enfatizó José Antonio Kast.

“Hay muchas mujeres hoy día que están casadas y no pueden postular a un programa FOSIS, no pueden postular a un programa de perfeccionamiento porque no son jefas de hogar. Todas las jefas de hogar requieren más apoyo y eso lo hemos dicho siempre. Todas las mujeres van a tener gran apoyo”, dijo.

“¿Por sobre las solteras?“, preguntó la profesional, a lo que Kast señaló que “también tenemos que igualar la cancha para aquellas que se han casado y quieren postular a un fondo FOSIS, y las mujeres que son solteras y tienen hijos también las vamos a apoyar, porque esa es la función social de un Estado“.

“Vamos a apoyar a todas las mujeres por igual”, cerró.