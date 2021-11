José Antonio Kast sobre posibles manifestaciones durante su eventual gobierno: “Si no está la autorización, no se podrá marchar”

Crédito: Sub Destacada

El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, se refirió a las posibles manifestaciones que se registren -particularmente en Plaza Baquedano- durante su eventual gobierno.

“Si asumo como presidente y la gente me da el honor de dirigirlos, vamos a celebrar, vamos a celebrar haber derrotado proyectos fracasados que nos proponen en este panel, proyectos que avalan la violencia, proyectos que no condenan regímenes totalitarios, personas que se burlan de otros, vamos a celebrar haber ganado”, declaró Kast.

“Y vamos a hacer cumplir la ley, si las personas que se quieran reunir no cumplen con los requisitos establecidos en la ley, de pedir solicitud para manifestarse adecuadamente, no se van a poder reunir“, agregó.

Finalmente, indicó que el Presidente “Sebastián Piñera no aplica la ley”, añadiendo que “si no está la autorización, no se puede marchar“.