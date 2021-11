Yasna Provoste: “En nuestro gobierno no habrán contemplaciones para ningún tipo de violencia”

La candidata de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, se refirió al proyecto de indulto a los detenidos durante el estallido social que ha impulsado durante este último período.

Según la aspirante a La Moneda, “nosotros hemos presentado también la creación de una Comisión de Paz y de Reencuentro en nuestro país. Nosotros creemos que la única forma de avanzar en la paz es alcanzando la justicia“.

“Nosotros no vamos a tener ninguna contemplación en nuestro gobierno con ninguna situación de violencia. No se equivoque. No se equivoque al establecer en que aquí puedan tener indulto aquellos que han cometido delitos“, agregó Provoste tras ser consultada al respecto por la periodista Constanza Santa María.

“Nosotros no tenemos ningún espacio ni contemplación para avalar una situación de violencia respecto de lo que pueda ocurrir en nuestro país”, sostuvo, enfatizando que “cosa distinta es respecto de aquellos jóvenes que no tienen causa, que han estado privados de libertad, sin pruebas, sin juicio justo, eso tiene que ver y confluye a un clima de ingobernabilidad que ha estado presente durante este tiempo porque el gobierno no gobierno”.

“Y hemos sido muy claros, en nuestro gobierno no habrá contemplaciones para ningún tipo de violencia“, dijo Provoste.

Finalmente, declaró que “el orden público es una función esencial en cualquier Estado de derecho, en nuestro gobierno vamos a garantizar el derecho a la manifestación, el derecho a la manifestación que se concuerda con la autoridad, donde hay organizaciones establecidas“.