Juan Sutil y próximas elecciones: “Es muy complejo que pensemos que podemos tener un futuro muy bueno cuando está el PC siendo socio de una coalición”

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, consideró inadecuado que la Convención Constitucional rechazara su solicitud de audiencia con la presidenta de la instancia, Elisa Loncon.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el empresario explicó que “en el mismo rechazo de la solicitud de audiencia ella manifiesta problemas de agenda y que en este caso yo tendría que pedir audiencia a alguna de las comisiones que ella sugiere”.

“Yo dije claramente que me parecía inadecuado, lo reitero. Nosotros estamos perseverando porque hay que entender que una Constitución se tiene que escribir con todos y para todos los chilenos. La Constitución no puede tener vicio de legitimidad, no puede tener parcialidad, porque la Constitución tiene que ser un bien común para el futuro de Chile”, dijo.

“Nos parece que si la señora presidenta ha recibido a 30, o más de 30 instituciones, por cierto todas relevantes en el país, también nosotros tenemos derecho a poder explicar y ser recibidos, como siempre nos han recibido en todas las ocasiones en que hemos considerado adecuado hacernos presente”, sostuvo Sutil.

“Nosotros hemos vuelto a presentar una solicitud de audiencia y esperamos que en esta oportunidad sea aceptada. También decir que los gremios de Chile vamos a estar presente en todas las comisiones porque las empresas y personas somos transversales, estamos en todas las actividades, y por lo tanto, todas las decisiones políticas y todos los cambios que puedan ocurrir en una Constitución afectan a las empresas, que representan al 82% de los recursos que recibe el Estado a través de impuestos directos e indirectos a las personas, y también genera el crecimiento. Y más del 85% del trabajo es del sector privado. Es fundamental estar ahí”, afirmó.

Consultado por si cree que hay algún tipo de sesgo en la Convención, Sutil respondió que “puede ser interpretado de esa manera, yo prefiero ser positivo. Yo me quedo con la explicación que ella ha dado, espero que al solicitar una segunda solicitud ella rectifique”.

Añadió que este sesgo “quizás sí” existe, “pero yo creo que lo importante es generar los puentes para que esto sea una Constitución exitosa. Yo creo que lo peor que le puede pasar a Chile es que no sea exitosa, entonces la única manera que sea exitosa es que estamos todos presentes”.

Elecciones 2021: “El péndulo ha vuelto”

Luego, Sutil abordó las elecciones presidenciales y parlamentarias de este 21 de noviembre. “Yo creo que va haber una situación que va haber un antes y un después. Yo tengo la convicción de que el péndulo ha vuelto, yo creo que la elección del próximo domingo va a ser bastante clara en materia de lo que ocurra en la elección con el Congreso o los futuros congresistas. Yo creo que va a ser mucho más equilibrado el próximo Congreso“, aseveró.

En ese sentido, criticó al diputado y candidato al Senado, Daniel Núñez (PC), por pedir que se clausure la Cámara Alta tras el rechazo a la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera.

“Eso es lo que genera inestabilidad, por eso yo digo que es muy complejo que pensemos que podemos tener un futuro muy bueno cuando está el Partido Comunista siendo socio de una coalición. Yo creo que eso es muy difícil, porque el PC tiene una lógica destructiva, tiene una mirada totalmente equivocada. En todos los países del mundo donde ellos han gobernado han generado miseria, migraciones. La gente se quiere arrancar de esos países, terminan siendo desastroso. Mira lo que pasó con Venezuela”, opinó.

Agregó que “no podemos pensar en que todo lo que ha hecho Chile, todo lo que ha avanzando en estos últimos 30 ó 35 años, para qué, para que de repente esto fuera destruido con una lógica de control que ni siquiera los chinos hoy día la llevan”.

“Por otro lado, con una altura de miras y una moral que no tienen bajo ningún concepto, si ellos han validado dictadura, han validado asesinatos. Stalin mato 4, 5, 6 millones de personas. Para qué decir los países en que ellos están presentes”, concluyó.