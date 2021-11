Convención Constitucional acepta recibir a la CPC tras segundo intento por parte del gremio

La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) informó este viernes que la Convención Constitucional aceptó la solicitud de reunión por parte del presidente del gremio, Juan Sutil.

“Tras nueva solicitud de audiencia por parte de la #CPC, la Convención Constitucional nos citó para el 27 de diciembre. Valoramos que todos tengamos la oportunidad de ser escuchados para tener una buena Constitución de todos y para todos”, dio cuenta el perfil de de Twitter la organización.

Tal como se menciona, la cita fue confirmada tras un nuevo intento por parte de la CPC, ya que la primera vez fueron rechazados por la presidenta de la Convención Elisa Loncon, quien argumentó problemas de agenda y se le sugirió que pidieran una reunión con una de las comisiones.

Al ser rechazados la primera vez, el presidente de la CPC, Juan Sutil, dijo que “a mí me parece que no es adecuado, porque yo he recibido, mientras he sido presidente de la CPC, a todas las personas que me lo han pedido, de todos los sectores, de todas las corrientes, de todas las opiniones, y yo creo que en una cosa que es tan fundamental como la redacción de una Constitución que, a lo menos, no solo hay que oír, sino que también hay que escuchar”.

El líder de la CPC expresó que “puedo entender que ella puede tener problemas de agenda. Yo cuando tengo problemas de agenda lo que hago es que miro mi agenda hacia adelante y digo ‘bueno no lo puedo recibir ahora, lo puedo recibir en 10 días más’, pero yo jamás he negado recibir a nadie en esta función, que además es una función pública que es fundamental que estemos todos presentes”.