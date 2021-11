Gabriel Boric tras pasar a segunda vuelta: “No va a ser la primera vez que partimos desde atrás”

Tras pasar a segunda vuelta, el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, afirmó que ganará el balotaje el 19 de diciembre, aunque reconoció será por un resultado estrecho.

“No va a ser la primera vez que partimos desde atrás, lo hicimos cuando luchamos por la educación y no nos creían; lo hicimos también cuando rompimos el binominal; lo hicimos por la junta de firmas, lo hicimos para las primarias, y no me cabe ninguna duda que lo vamos a hacer para esta segunda vuelta con unidad”, dijo el diputado.

Durante su exposición, Boric señaló que “aquí están también quienes saben que el camino de cambio que le hemos propuesto al país , que es el único que garantiza una salida a la crisis que nos condujeron irresponsablemente quienes han gobernado estos ultimo cuatro años. Somos la oposición a este mal gobierno de Sebastian Piñera y vamos a defender los principios que hemos defendidod urante estos años que son: justicia, igualdad, dignidad”.

“No nos olvidaremos que nos declararon la guerra, nosotros les vamos a declarar la esperanza”, agregó.

En cuanto a quienes no votaron por él, Boric pidió “no caigamos en ningún ninguneo, en ningún deprecio ni provocación a quienes optaron por alternativas distintas. Lo que tenemos que hacer es lo contrario, nuestro deber hoy es escuchar, entender cuáles son sus temores y sueños, por qué eligieron otras alternativas”.

Además, el candidato expresó sus respetos a las candidaturas de Yasna Provoste, Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés. “A los votantes de Franco Parisi queremos hablar con ustedes, y queremos decirles a todos que quienes le temen la delincuencia que vamos a estar con ustedes, y que seremos implacables contra el narcotráfico, queremos decirles a quienes no llegan fin de mes y necesitan respuesta urgentes, que sepan que vamos a reactivar la economía y mejorar los sueldos”.

“La decisión que enfrentaremos el 19 de diciembre es una sola: o avanzamos hacia un chile más inclusivo, mas generoso, más preocupados de los suyos sin que nadie se quede atrás o seguimos en la lógica del rechazo, de la exclusión y de los privilegios contra los cuales Chile se levantó y marchó en aquella multitudinaria jornada del 25 de octubre de 2019 que abrió un proceso constituyente que defenderemos y cuidaremos”, dijo.

También dijo, criticando directamente a J. A. Kast, que “no salimos a la calle para que todo siga igual, para que nos digan que solo las mujeres casadas pueden tener acceso a uno u otro beneficio, que solo ciertas familias son familias y que el amor discrimina según los papeles. No salimos a las calles para que obliguen a la mujer violada a parir a ser madre y se retroceda en el derecho de decidir sobre sus cuerpos. No salimos a las calles para que al final del día se termine persiguiendo las ideas de quienes piensan distintos, como propone el candidato de al frente”.

“La esperanza le va ganar al miedo”, concluyó el candidato de Apruebo Dignidad.