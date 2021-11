ME-O acusó “manipulación” mediática e intento por “invisibilizarlo”

El candidato presidencial del Partido Progresista (PRO), Marco Enríquez-Ominami, acudió a votar al Colegio Regina Pacis, en la comuna de Providencia, oportunidad en que aprovechó de acusar una “manipulación” y un intento de los medios por “invisibilizarlo”.

Al respecto, el abanderado sostuvo que “sé que al sistema político-bancario le gustan (José Antonio) Kast y (Gabriel) Boric, han manipulado, hoy día hay diarios que me invisibilizaron”, aseguró.

En ese sentido, ME-O dijo: “Lean los diarios, La Tercera no me puso, es que es bien impactante, Las Últimas Noticias no nos quiso entrevistar”.

Respecto de las causas de esto, el candidato respondió que es “porque considero que la elección, lo que le acomoda esté convencida una parte del poder del país es Kast y el mejor para ganarle, para derrotar a la oposición al cambio, es Kast, porque le acomoda a ellos”.

“Es impresentable cómo manipulan al país, hay 7 candidatos, no hay dos, Kast y Boric representan una parte y es manipulación, insisto, de diarios como La Tercera y LUN que se niegan a reconocer 7 candidaturas”, enfatizó.

Previo a su votación, además se registró un incidente. Un vocero del comando de ME-O acusó que un camarógrafo lo agredió con su cámara de forma intencional, por lo cual acudió personal policial para realizar un procedimiento.