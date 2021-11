Presidente Piñera felicita a Kast y Boric: “Quiero pedirles que busquen siempre los caminos de la paz y no la violencia”

El Presidente Sebastián Piñera celebró las elecciones “limpias, pacíficas y trasparentes” de este domingo y felicitó a los dos candidatos que pasaron al balotaje, a definirse el 19 de diciembre.

“Quiero felicitar muy sinceramente a J. A. Kast y a Gabriel Boric por haber triunfado en esta primera vuelta, lo que significa que en poco menos de un mes deberán enfrentar la elección definitiva”, dijo.

“Quiero pedirles sentidamente, desde el fondo del alma, y con mi experiencia como Presidente de Chile que busquen siempre los caminos de la paz y no de la violencia; los caminos de la unidad y no de la división; los caminos del diálogo y no no la descalificación; los caminos de la responsabilidad y no del populismo; los caminos de la verdad y no de los engaños; los caminos de la moderación y no de la polarización”, señaló el Mandatario desde la Moneda.

En esa misma línea, dijo que “el futuro presidente de Chile y su gobierno deberán enfrentar enromes y exigentes desafíos”, tal como como lucha contra el cambio climático, la pandemia, la seguridad, crear empleos y atender las necesidades de las familias chilenas.

Para concluir, el jefe de Estado dijo que “sabemos que Chile necesita cambios, pero cambios con libertad, en paz y con justicia, con responsabilidad y en orden; cambios con voluntad de diálogos, colaboración y búsqueda de acuerdo, porque a pesar de todas nuestra diferencias nunca debemos olvidar que nos une nuestro amor por Chile”.