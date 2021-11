Johannes Kaiser: “Lamento profundamente el malentendido y reitero mis disculpas”

El diputado electo del Partido Republicano, Johannes Kaiser, pidió disculpas públicas por sus dichos sobre el derecho a voto de las mujeres.

A través de un video, Kaiser indicó que “las mujeres dejan de ir al parque a trotar porque tienen miedo de inmigrantes que las pueden violar, pero siguen votando por los mismos partidos que están trayendo a esa gente, y tú realmente te preguntas si el derecho a voto (femenino) fue una buena idea”, registro que fue difundido ampliamente en las redes sociales.

Y ante las críticas que recibió, el parlamentario electo pidió “públicamente disculpas a todos quienes se hayan sentido ofendidos, por una serie de frases francamente inaceptables, que resultaron de una mala ironía que buscaba escandalizar llamando la atención”.

“Lo único que hacen es poner en duda mi irrestricto respeto a derechos fundamentales y a la dignidad de todas las personas sin distinción“, complementó.

“Como diputado, recién electo, me debo a todos los chilenos y chilenas, principalmente, a aquellos que votaron por mí, a quienes les digo de manera directa que el acto democrático de sufragar no lo he puesto jamás en duda”, dijo.

“Quiero reiterar también que trabajaré de manera incansable para restaurar aquellos derechos que se han perdido como sociedad y que afectan a hombres y mujeres, como son el orden público, la seguridad, el respeto y la dignidad de todos y todas“, puntualizó.

“Desde el Congreso haré todo lo que esté a mi alcance para velar por los derechos y la igualdad de oportunidades de todos los chilenos y chilenas. Lamento profundamente el malentendido y reitero mis disculpas; agradezco el apoyo recibido el pasado domingo y trabajaré para llevar adelante los compromisos adquiridos“, finalizó.