Nueve convencionales se trasladan a Cañete para reunirse con víctimas de violencia rural

Hasta la provincia de Arauco se trasladaron los convencionales Ruth Hurtado, Rocío Cantuarias, Martín Arrau, Eduardo Cretton, Marcela Cubillos, Pablo Toloza, Constanza Hube, Katherine Montenegre y Paulina Veloso para conversar y conocer la realidad in situ de distintas personas que han sido víctimas de violencia rural y terrorismo. Los constituyentes estuvieron Cañete y luego recorrieron juntos por el sector de Lanalhue, lugares donde compartieron y conocieron los deseos que tienen las víctimas del terrorismo para la propuesta de nueva Constitución.

Ruth Hurtado fue una de las convencionales que estuvo en el lugar. Al finalizar la mañana recorriendo la provincia de Arauco, expresó que “no podemos estar encerrados en Comisiones sin estar en contacto con la real necesidad de la ciudadanía. Hoy la gente clama por justicia, por seguridad, clama por paz social. Es por eso que nos trasladamos a escucharnos, a caminar y recorrer con ellos la provincia de Arauco. En las comisiones, en su mayoría, han escuchado audiencias vía telemática. Creemos que ese no es el sentido de salir a regiones si no que escuchar a la ciudadanía”.

Por su parte, las víctimas que participaron en la reunión, con la madre de Moisés Orellana, la hija de José Retamal, la esposa de Cristián Pincheira, la esposa de Jorge Maulen y otros afectados (que por su seguridad pidieron resguardar su identidad), agradecieron la visita de los convencionales ya que aseguran que pocas veces las autoridades políticas se acercan a sus sectores debido a la inseguridad causada por la extrema violencia que se vive en el lugar. Ellos dicen sentirse abandonados, sin embargo, tienen la esperanza de que en la propuesta de nueva Constitución sí sean considerados y se les pueda hacer valer sus derechos humanos, los cuales en este último tiempo no han sido respetados.

Bajo esta misma línea, Ruth Hurtado señaló que “estar en el lugar es otra cosa. La gente quiere ser escuchada y contarnos cuales son sus sueños en esta nueva constitución y si queremos dar real respuesta a la ciudadanía respecto a las urgencias, no tan solo sociales sino que también urgencias en cuanto a seguridad y paz social, necesitamos escucharlos. Necesitamos comprender lo que pasa, entender por qué la justicia no funciona, por qué hay tanta impunidad y por qué sigue creciendo la violencia en la provincia de Arauco”. Finalmente, tanto los convencionales que se trasladaron hasta Arauco así como también las víctimas, esperan que la Convención se interese por escuchar a la ciudadanía, teniendo reuniones presenciales para acercar este proceso a la ciudadanía.