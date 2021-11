Ministro Moreno encabeza inauguración de las obras de restauración del emblemático Faro Monumental de La Serena

El ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, encabezó este miércoles en la noche la ceremonia de inauguración de las obras de restauración de El Faro de La Serena, monumento histórico nacional, construido en 1950, y que se ha transformado en uno de los principales emblemas urbanísticos y turísticos de la región de Coquimbo.

“Estamos muy contentos y orgullosos de haber participado de tan importante obra, porque no hay nadie en Chile que haya venido a La Serena y que no conozca El Faro. Este es el símbolo y el hito más importante que tiene la ciudad, es algo que le da orgullo y une a todas las personas de La Serena, y hoy día necesitamos elementos como estos que nos unan, cosas que sean compartidas por todos. Esta obra permite que todas las personas de esta región y en particular de esta ciudad, se sientan dueños de una parte de este Faro”, destacó el ministro Alfredo Moreno, sobre la entrega de los trabajos, que representaron una inversión del MOP, a través de la Dirección de Arquitectura, superior a los 1.400 millones de pesos.

El secretario de Estado explicó que los trabajos buscan recuperar el espíritu con el que fue construido originalmente El Faro: “Este Faro fue construido como el remate de las obras de esta avenida Francisco de Aguirre, que convirtió por primera vez a esta ciudad en una ciudad costera, que pudo aprovechar su balneario, todo el turismo que vemos y toda esta maravillosa avenida que se ha desarrollado con todas las playas. El Faro es parte de esta idea de poder conectar la ciudad con el mar. Esperamos que ese espíritu se mantenga hacia el futuro por el bien de los vecinos de esta ciudad y de todos sus turistas”.

“Nosotros nos hemos hecho cargo de esta restauración, pero ahora queda en sus manos de todas las personas, que esto se mantenga y siga siendo realmente un lugar de encuentro para todos”, agregó el titular del MOP.

En esa línea, el delegado Presidencial de Coquimbo, Ignacio Pinto, destacó que: “Esta obra no solo constituye un icono turístico de la ciudad. Estamos relevando la importancia de un hito clave, como fue el Plan Serena, el que permitió en su tiempo generar descentralización y un proceso urbanístico único que marcó el desarrollo de esta ciudad, además de una planificación que ha traído armonía y embellecimiento en sectores muy reconocidos de la comuna. Este es el rescate patrimonial más grande que se ha ejecutado en la región y va en la línea del compromiso que hemos asumido como Gobierno con la ciudad, con sus vecinos y con su identidad”.

En tanto, el alcalde de La Serena, Roberto Jacob, señaló que la remodelación del Faro “es algo tremendamente simbólico que los serenenses estaban esperando. Esto es el reflejo de lo que es La Serena para los turistas, es el icono serenense. Hoy día quién no quiere tomarse una foto en El Faro y llevársela de recuerdo”.

Las obras de restauración de El Faro Monumental de La Serena, consideraron el mejoramiento de la totalidad de la torre principal, sus terrazas, interior y completa reestructuración del muro oriente y sus torreones, además de obras que permitirán accesibilidad universal y un completo sistema de iluminación. Se trata de trabajos que fueron aprobados por el Consejo de Monumentos Nacionales y consideraron la restauración de la estructura principal e instalaciones en una superficie total de 641 m2.

Previo a la ejecución de este proyecto, entre 2018 y 2019, la Dirección de Obras Portuarias desarrolló trabajos de conservación del muro poniente de El Faro que incluyeron las obras de protección costera del monumento, enrocado, muro y tablestacado, que permiten mitigar el efecto de erosión de marejadas en la base del monumento, lo cual dio seguridad a estas obras de restauración.