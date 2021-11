Covid-19: Sebastián Piñera anuncia que vacunación de menores entre 3 y 5 años comenzará el 6 de diciembre

Este viernes el Presidente Sebastián Piñera confirmó que el proceso de vacunación para menores entre los 3 y 5 años de edad comenzará oficialmente el próximo 6 de diciembre.

“Queremos anunciar que a partir de la semana del 6 de diciembre próximo, vamos a iniciar la vacunación de los niños entre 3 y 5 años“, partió diciendo.

En la misma línea agregó que una vez iniciada la vacunación, “tendremos a todo el universo, para el cual las vacunadas están aseguradas, pudiendo vacunarse y proteger sus vidas”.

Posteriormente el mandatario le dedicó palabras a los rezagados en el proceso de vacunación a acudir a los recintos habilitados para recibir sus respectivas dosis contra el virus.

“Hacemos un llamado a los rezagados, a los porfiados, porque vamos a ir exigiendo cada día más la dosis de refuerzo para otorgar el pase de movilidad”, sostuvo.

“Quienes no quieran vacunarse vana tener que prescindir, o no van a poder recibir el pase de movilidad, y eso significa muchas restricciones en la vida, como no poder andar en bus, en avión, no poder ir a restaurantes ni espectáculos en lugares abiertos”, cerró.